Renzi: «Meloni urla al complotto per mascherare i problemi»

Il leader Iv: Giorgia sapeva tutto

«Meloni sapeva tutto e infatti ha messo il carico spostando la polemica da Garofani a Mattarella. In FdI non si muove foglia senza che una Meloni non voglia. Una delle due: in questo caso Giorgia sapeva tutto. E ci ha messo la faccia chiedendo un incontro lei a Mattarella». Lo dice Matteo Renzi, sulla polemica tra FdI e il Quirinale, al Corriere della Sera.

La cena giallorossa

«Lei vuole il Quirinale, è ingorda, non fa nulla ma vuole tutto. Abbiamo la pressione fiscale che sfiora il 43%, il debito pubblico che cresce, il record della fuga di cervelli, l’aumento degli alimentari, delle bollette, del gasolio, delle sigarette, dei mutui. E la premier attacca Mattarella? Su, siamo seri», dice il leader di Iv. «Garofani ha commesso una leggerezza nel parlare a ruota libera a una cena di romanisti. Se sei a una cena giallorossa, meglio concentrarsi su Gasperini e Dybala anziché su Ruffini e Schlein. Ma questa sceneggiata del centrodestra che urla al complotto una volta al giorno serve solo a mascherare i veri problemi del Paese», spiega Renzi.