Napoli, scontro tra motociclisti durante lo spettacolo al circo di Sant’Anastasia: morto uno degli acrobati

L'uomo sarebbe morto sul colpo, l'altro motociclista è in pericolo di vita. Le forze dell'ordine sono arrivate nella località del Napoletano per i primi sopralluoghi

Una tragedia si è consumata questa sera, venerdì 21 novembre, sotto gli occhi di numerosi spettatori, molti dei quali bambini, all’interno di un circo itinerante a Sant’Anastasia (Napoli). I carabinieri della stazione locale sono intervenuti a seguito di un grave incidente avvenuto durante uno spettacolo acrobatico. Secondo le prime ricostruzioni, tre motociclisti professionisti impegnati in un numero ad alta velocità si sarebbero scontrati per cause al momento in corso di accertamento. L’impatto è stato violentissimo e per uno dei tre stuntman, un cileno di 26 anni, non c’è stato nulla da fare. Il collega messicano è stato invece soccorso e trasferito in codice rosso all’Ospedale del Mare, in pericolo di vita. Il terzo è rimasto ferito nell’impatto, ma è cosciente.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione rilievi del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che stanno effettuando i necessari accertamenti tecnici per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La comunità del circo, sotto shock, ha interrotto immediatamente lo spettacolo mentre l’area è stata delimitata per consentire le operazioni delle forze dell’ordine.

Il sindaco: «Una tragedia dolorosissima»

Per il sindaco di Sant’Anastasia, Domenico Esposito, si tratta «di una tragedia dolorosissima, direi quasi devastante – dichiara -. So che erano presenti tanti bambini, che hanno assistito a questa tragedia. Posso solo dire che questo circo era molto seguito ogni giorno, non ho visto i loro spettacoli, ma mi sembra molto attrezzato e presuppongo avessero tutte le autorizzazioni per fare uno spettacolo così pericoloso. Però, da quello che capisco, far girare tre motociclette in una ruota è abbastanza delicato. Non sono ancora riuscito a parlare con i proprietari, ma ci stringiamo al dolore delle famiglie coinvolte in questo tragico evento», conclude il primo cittadino.

L’Imperial Royal Circus

L’Imperial Royal Circus è nato nei primi anni del Novecento da Arnaldo Dell’Acqua e la tradizione di famiglia è stata portata avanti fino ai giorni nostri. Oltre 100 gli animali esotici che vi sono ospitati. «La nostra storia è una storia di dolore e di rinascita, di applausi e sacrifici. Una storia fatta di carovane, piste, sogni e sudore. Una storia che si tramanda con orgoglio, generazione dopo generazione», è scritto sul sito internet del circo.