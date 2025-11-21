Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
Picchiano 12enne sullo scuolabus, sospesi dal servizio per tre giorni. Ma i genitori dei bulli chiamano l’avvocato

21 Novembre 2025 - 08:58 Ugo Milano
L’aggressione su un mezzo diretto alla scuola media. Il comune si mobilita dopo la segnalazione dell'autista, ma le famiglie non la prendono bene

Un dodicenne è stato picchiato da tre coetanei sullo scuolabus diretto alla scuola media. I ragazzi sono stati sospesi dal servizio per tre giorni, ma le loro famiglie hanno incaricato un avvocato per contestare il provvedimento. È quanto successo a Treviso. Il pestaggio è avvenuto durante il tragitto verso una scuola media, quando tre studenti di classe prima si sono scagliati contro un compagno, colpendolo con pugni e spintoni. L’autista è intervenuto per sedare la lite e ha poi raccontato quanto accaduto alla scuola. L’istituto ha a sua volta informato il comune, che ha applicato la sospensione dal trasporto scolastico prevista in questi casi. I genitori dei tre ragazzini, però, non hanno preso bene la decisione e si sono rivolte a un avvocato, chiedendo con una lettera il reintegro dei figli bulli sul servizio.

Gli autisti: «Siamo stanchi, serve collaborazione con le famiglie»

«Siamo stanchi, con le famiglie serve collaborazione», denunciano al Gazzettino gli operatori del servizio scuolabus del territorio. «Le nostre aziende associate mettono a disposizione dei comuni costosi mezzi di ultima generazione e si trovano sempre più spesso a dover fare l’inventario dei danni causati dagli studenti, segno che le stesse “piaghe sociali” che affliggono il trasporto pubblico si stanno insinuando sempre più anche in quello scolastico. Eppure, questo lavoro resta tra i meno riconosciuti e tutelati, sia sul piano economico che sul piano del prestigio professionale», denuncia Davide Baldoin, presidente degli autobus operator di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. «Capita che – racconta – l’autista alzi la voce all’interno dello scuolabus per rimproverare i ragazzi quando c’è qualche problema. I ragazzini poi si lamentano coi genitori, che segnalano il fatto al Comune, il quale, avendo comunque le mai legate, poi chiede di cambiare l’autista. Non sorprende – conclude – che facciamo difficoltà a reperire il personale».

