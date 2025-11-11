Roma, 12enne picchiata all’uscita da scuola da undici coetanei. Il quartiere denuncia tutto sui social, ma i genitori dei bulli li difendono

L'aggressione a Castelverde. Si riuniscono i docenti dell'istituto per capire come educare gli studenti

Aggressione in undici contro una. E la vittima è una ragazza di 12 anni. Succede in un istituto comprensivo di Castelverde, una frazione di Roma. Secondo quanto ricostruito, la ragazzina è stata aggredita alle spalle in una via a pochi metri dalla scuola. Prima è stata strattonata, poi trascinata a terra. Nel mezzo dell’aggressione, sono intervenuti i suoi compagni di classe che l’hanno subito soccorsa e hanno allontanato i bulli. Secondo quanto riferisce La Repubblica, tra i vari aggressori c’erano ragazzi e ragazze dell’età della vittima e qualcuno di qualche anno più grande. Altri incitavano il branco e qualcuno è arrivato a riprendere la scena con il cellulare.

La scuola riunisce i docenti

La famiglia sta valutando se sporgere denuncia. Nel frattempo, la scuola ha convocato le undici famiglie dei presunti aggressori e saranno sentite in questi giorni. I docenti stanno valutando come intervenire e capire – spiega la vicepreside Mara Magazzeni – «come agire nei confronti degli undici ragazzi, ma anche come rafforzare le iniziative legate a bullismo e a cyberbullismo che la scuola quotidianamente già mette in campo».

La denuncia del quartiere

A denunciare quanto accaduto è stato il Comitato di quartiere di Castelverde con una lettera pubblicata sui social: «Non è la prima volta che questa baby gang compie episodi di bullismo ci siamo esposti perché non vogliamo ritrovarci di fronte a un nuovo caso Paolo», spiega il presidente Daniele Salustri. «Dopo il post, alcuni genitori dei ragazzi coinvolti ci hanno contattato per chiederci di cancellarlo. Ci siamo rifiutati: la soluzione non è nascondere, ma affrontare il problema. In molti casi, la rovina di certi ragazzi è proprio l’atteggiamento degli adulti che minimizzano».