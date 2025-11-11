Rapporto troppo confidenziale tra prof e alunna? Per la Cassazione il licenziamento è legittimo

Il docente si era difeso sostenendo di aver agito solo per finalità educative. Ma i giudici hanno dato ragione alla scuola

La Corte di Cassazione ha stabilito che il ruolo del docente non può essere confuso con quello di un confidente personale per gli studenti. Con la sentenza n. 28886 del 2025, i giudici hanno confermato la legittimità del licenziamento nei confronti di un insegnante accusato di aver instaurato con una studentessa un legame fuori dal normale rapporto educativo: incontri privati, regali e scambi confidenziali che hanno superato – secondo i giudici – i limiti della correttezza professionale. La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che non è necessario dimostrare un danno concreto o la perdita di fiducia da parte di studenti o famiglie. Basta che la condotta appaia come una relazione troppo complice, sufficiente a generare sospetti o disagio nell’ambiente scolastico.

Il docente: «I miei comportamenti? Solo per finalità educative»

Il docente si era difeso sostenendo di aver agito solo per finalità educative e di essere stato frainteso. Per la Corte di Cassazione, però, contano più i fatti delle intenzioni. Il docente, ritengono i giudici, deve essere e restare un punto di riferimento autorevole, altrimenti rischia di trasformarsi in una figura ambigua per lo studente. L’obiettivo della sentenza è quello di proteggere l’equilibrio educativo e la reputazione dell’istituzione, garantendo che l’insegnamento resti basato su imparzialità, autorevolezza e rispetto reciproco. Per questo, secondo la Corte, ogni docente deve mantenere chiari confini professionali e mentre la funzione educativa è in corso non può trasformarsi in un rapporto personale o affettivo con gli studenti. In questo contesto, il licenziamento non è stato considerato una misura estrema o lesiva, ma una risposta proporzionata a condotte che hanno minato la credibilità dell’insegnante e l’autorevolezza dell’istituzione scolastica.