Quanto aumenterà lo stipendio di insegnanti e personale Ata con il nuovo contratto

I nuovi salari potrebbero essere accreditati già con le buste paga di gennaio

Nuovo contratto di lavoro e nuove retribuzioni in arrivo per il personale scolastico. Con la firma a chiusura delle trattative per il triennio 2022-2024, che potrebbe avvenire già oggi, più di 1,2 milioni di persone, tra docenti e personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario), potrebbero presto beneficiare di aumenti lordi delle retribuzioni fino a 185 euro per gli insegnanti (ma variabili in base a grado della scuola e anzianità di servizio) e a 110 euro medi per il personale Ata. I nuovi stipendi, anticipati su Il Messaggero, potrebbero essere accreditati già con le buste paga di gennaio.

La firma del nuovo contratto di categoria

Oggi riprendono le trattative tra i sindacati e l’Aran, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. A sbloccare la situazione e permettere quindi un avanzamento potrebbe essere stato il mutato atteggiamento della Uil. Negli ultimi giorni, il sindacato guidato da Pierpaolo Bombardieri ha firmato prima il contratto degli enti locali, e poi, ieri, anche quello delle Funzioni centrali. La decisione della Uil è stata elogiata dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che ha detto: «È un atto di coerenza di quelle organizzazioni sindacali che hanno come unico obiettivo la tutela dei diritti dei lavoratori. Sono quei sindacati che hanno scelto di confrontarsi con rigore, ma senza posizioni preconcette, che non hanno mai interrotto il dialogo, che con nuove condizioni hanno avuto il coraggio di modificare valutazioni precedenti».

Gli aumenti per gli insegnanti di materne, elementari e medie

Nel Ccnl 2022-2024, come detto, gli aumenti dei docenti varieranno in funzione del grado dell’istituto dove si insegna e dell’anzianità di servizio. Pertanto, un insegnante della scuola dell’infanzia e di quella elementare con un’esperienza dai 15 ai 20 anni avrà un aumento di circa 132 euro al mese, che saliranno a 142 per chi ha un’anzianità compresa tra 21 e i 27 anni e ancora fino a 159 euro per chi insegnasse da oltre 35 anni. Più alti gli aumenti per i docenti delle scuole medie: 145 euro in più tra i 15 e i 20 anni di servizio, 156 euro lordi di aumento tra i 21 e i 27 anni, mentre per un docente con oltre 35 anni di scuola l’aumento arriverà a quasi 177 euro.

Le nuove retribuzioni delle scuole superiori

Gli insegnanti laureati delle scuole superiori beneficeranno di aumenti leggermente più elevati. Con un’anzianità di servizio tra 15 e 20 anni, lo scatto sarà di poco meno di 150 euro, mentre con 21-27 anni di servizio si arriverà a circa 165 euro. Per gli insegnanti con oltre 35 anni di anzianità, l’aumento lordo mensile sarà di 185,31 euro. Il ministro Zangrillo ha confermato che non appena saranno archiviati i contratti 2022-2024 saranno avviate immediatamente le trattative per il triennio 2025-2027, che potrebbero aumentare di ulteriori 104 euro medi gli stipendi del personale Ata e di 142 euro medi quello degli insegnanti.