Bocciato a scuola dopo la morte del padre, fa ricorso al Tar e il giudice ribalta la decisione dei prof: il caso a Treviso

Secondo il tribunale, le difficoltà accumulate nel secondo quadrimestre dal ragazzo sono «direttamente riconducibili a un evento eccezionale», ovvero la prematura perdita del genitore

Il Tar del Veneto ha annullato la bocciatura di uno studente di un istituto tecnico di Treviso, riconoscendo che il calo del suo rendimento scolastico era legato al lutto per la morte del padre. I giudici hanno disposto che il ragazzo può ripetere la prova del debito formativo di chimica analitica, concedendogli almeno un mese di preparazione e la strumentazione adeguata. Secondo il tribunale, infatti, le difficoltà e le assenze accumulate nel secondo quadrimestre dal ragazzo sono «direttamente riconducibili a un evento eccezionale», ovvero la prematura scomparsa del padre avvenuta il 29 dicembre 2024. I giudici hanno, inoltre, rilevato che le prove di recupero si erano svolte a laboratori chiusi, rendendo impossibile allo studente di esercitarsi adeguatamente sulle sue carenze.

La bocciatura

Lo studente, che oggi ha 17 anni, frequentava la terza superiore e, alla fine dell’anno scolastico 2024-2025, si è visto assegnare tre debiti formativi in matematica, chimica organica e biochimica, chimica analitica. Il giudizio finale dei professori è stato sospeso fino all’esito di questi tre esami. Nonostante il dolore per la perdita del padre, il ragazzo ha affrontato tutte le prove di recupero di luglio, ottenendo un 8+ in matematica e un 6,5 in chimica organica e biochimica, ma senza riuscire a superare l’ultima materia. L’11 luglio è arrivata la batosta: bocciato.

La decisione dei giudici

La madre, assistita dall’avvocata Isetta Barsanti Mauceri, ha impugnato la decisione dei professori. Già a una prima istanza cautelare del 2 ottobre, il Tar aveva riconosciuto che lo studente aveva mostrato «significativi progressi» nonostante il lutto, invitando la scuola a riesaminare il caso. Il consiglio di classe, tuttavia, ha poi confermato la bocciatura. La nuova sentenza ora ha ribaltato in modo definitivo la decisione dei professori: il ragazzo può rifare la prova. Nel frattempo, lo studente ha deciso di cambiare istituto.