Ultime notizie AccoltellamentiDonald TrumpJannik SinnerRomaUcraina
SCUOLA E UNIVERSITÀGiovaniScuolaTrevisoTribunale Amministrativo RegionaleVeneto

Bocciato a scuola dopo la morte del padre, fa ricorso al Tar e il giudice ribalta la decisione dei prof: il caso a Treviso

04 Novembre 2025 - 23:07 Ygnazia Cigna
embed
scuola novità 2025 2026
scuola novità 2025 2026
Secondo il tribunale, le difficoltà accumulate nel secondo quadrimestre dal ragazzo sono «direttamente riconducibili a un evento eccezionale», ovvero la prematura perdita del genitore

Il Tar del Veneto ha annullato la bocciatura di uno studente di un istituto tecnico di Treviso, riconoscendo che il calo del suo rendimento scolastico era legato al lutto per la morte del padre. I giudici hanno disposto che il ragazzo può ripetere la prova del debito formativo di chimica analitica, concedendogli almeno un mese di preparazione e la strumentazione adeguata. Secondo il tribunale, infatti, le difficoltà e le assenze accumulate nel secondo quadrimestre dal ragazzo sono «direttamente riconducibili a un evento eccezionale», ovvero la prematura scomparsa del padre avvenuta il 29 dicembre 2024. I giudici hanno, inoltre, rilevato che le prove di recupero si erano svolte a laboratori chiusi, rendendo impossibile allo studente di esercitarsi adeguatamente sulle sue carenze.

La bocciatura

Lo studente, che oggi ha 17 anni, frequentava la terza superiore e, alla fine dell’anno scolastico 2024-2025, si è visto assegnare tre debiti formativi in matematica, chimica organica e biochimica, chimica analitica. Il giudizio finale dei professori è stato sospeso fino all’esito di questi tre esami. Nonostante il dolore per la perdita del padre, il ragazzo ha affrontato tutte le prove di recupero di luglio, ottenendo un 8+ in matematica e un 6,5 in chimica organica e biochimica, ma senza riuscire a superare l’ultima materia. L’11 luglio è arrivata la batosta: bocciato.

La decisione dei giudici

La madre, assistita dall’avvocata Isetta Barsanti Mauceri, ha impugnato la decisione dei professori. Già a una prima istanza cautelare del 2 ottobre, il Tar aveva riconosciuto che lo studente aveva mostrato «significativi progressi» nonostante il lutto, invitando la scuola a riesaminare il caso. Il consiglio di classe, tuttavia, ha poi confermato la bocciatura. La nuova sentenza ora ha ribaltato in modo definitivo la decisione dei professori: il ragazzo può rifare la prova. Nel frattempo, lo studente ha deciso di cambiare istituto.

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Niente gite scolastiche senza una gara d’appalto: la regola che potrebbe bloccare le uscite e quali istituti si salvano

2.

Scuola, il caso del corso contro la guerra cancellato da Valditara: «Indottrinamento contro il governo»

3.

Ci avete ripensato e volete iscrivervi all’università? Ecco quali atenei permettono l’immatricolazione da ottobre in poi: tutto quello che c’è da sapere

4.

Roma, occupati altri due licei: gli studenti protestano al Mamiani e all’Aristofane. La preside chiede lo sgombero immediato

5.

Compiti in classe consegnati ai genitori a casa? Sì, ma bisogna pagare: la circolare di una preside di Brescia che fa arrabbiare le famiglie

leggi anche
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Roma, occupati altri due licei: gli studenti protestano al Mamiani e all’Aristofane. La preside chiede lo sgombero immediato

Di Alba Romano
scuola libri scolastici valditara
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Scuola, il caso del corso contro la guerra cancellato da Valditara: «Indottrinamento contro il governo»

Di Ygnazia Cigna
gite-scolastiche-codice-appalti
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Niente gite scolastiche senza una gara d’appalto: la regola che potrebbe bloccare le uscite e quali istituti si salvano

Di Ygnazia Cigna
liceo galilei pisa
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Stop alle gite per gli studenti che hanno occupato il liceo Galilei di Pisa. La provocazione degli alunni: «Portateci in viaggio di istruzione a Gaza»

Di Ygnazia Cigna
bimba asilo legata
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Maestra d’asilo lega una bimba alla sedia con una sciarpa, licenziata: era stata assunta solo 4 giorni prima

Di Alba Romano