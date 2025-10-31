Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
SCUOLA E UNIVERSITÀBambiniInchiesteLicenziamentiScuola

Maestra d’asilo lega una bimba alla sedia con una sciarpa, licenziata: era stata assunta solo 4 giorni prima

31 Ottobre 2025 - 09:33 Alba Romano
embed
bimba asilo legata
bimba asilo legata
Ad allertare le forze dell’ordine la madre della bimba, residente a Napoli. Quando i militari sono entrati nell’istituto, la dirigente aveva già preso provvedimenti

Sua figlia era stata presa da un’educatrice durante l’ora di pranzo, quando si trovava nella mensa dell’asilo, e legata alla sedia: stamattina una donna del quartiere di Pianura, a Napoli, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Gli uomini dell’Arme si sono così presentati presso la scuola d’infanzia paritaria, ricevendo però tutte le rassicurazioni del caso dalla dirigente scolastica. All’educatrice, che era stata assunta solo 4 giorni prima, è già stato comunicato il licenziamento.

Cosa è successo

La segnalazione ai carabinieri è arrivata solo oggi, quando la donna è venuta a conoscenza del fatto avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 30 ottobre. L’educatrice, assunta meno di una settimana prima, avrebbe infatti preso la bimba e l’avrebbe bloccata alla sua sedia legandola con una sciarpa. La piccola non avrebbe riportato alcuna lesione fisica.

Le rassicurazioni della scuola e la decisione della madre

All’arrivo dei militari, la dirigente scolastica ha spiegato di aver già stracciato il contratto alla collaboratrice. Dopo aver ricevuto tutte le rassicurazioni del caso riguardo alle decisioni della direzione, la madre ha deciso di non sporgere denuncia. L’autorità giudiziaria è stata comunque informata dai carabinieri, che stanno proseguendo gli accertamenti in merito. 

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Compiti in classe consegnati ai genitori a casa? Sì, ma bisogna pagare: la circolare di una preside di Brescia che fa arrabbiare le famiglie

2.

Ci avete ripensato e volete iscrivervi all’università? Ecco quali atenei permettono l’immatricolazione da ottobre in poi: tutto quello che c’è da sapere

3.

Una scuola di Roma si rifiuta di far entrare la psicologa di uno studente autistico da due mesi. La diffida del padre e la lettera a Valditara

4.

Chi boicotta l’orale sarà bocciato (anche se arriva al 60). Via libera al nuovo esame di maturità, ecco i cambiamenti per il 2026

5.

Stop scuola-lavoro nelle attività ad alto rischio per gli alunni. Valditara: «I giovani devono poter affrontare queste esperienze in piena sicurezza»

leggi anche
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Chi boicotta l’orale sarà bocciato (anche se arriva al 60). Via libera al nuovo esame di maturità, ecco i cambiamenti per il 2026

Di Filippo di Biasi
scuola collaboratore scolastico esce prima condannato
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Stop scuola-lavoro nelle attività ad alto rischio per gli alunni. Valditara: «I giovani devono poter affrontare queste esperienze in piena sicurezza»

Di Ugo Milano
scuola stop supplenze brevi presidi
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Una scuola di Roma si rifiuta di far entrare la psicologa di uno studente autistico da due mesi. La diffida del padre e la lettera a Valditara

Di Ygnazia Cigna