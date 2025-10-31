Maestra d’asilo lega una bimba alla sedia con una sciarpa, licenziata: era stata assunta solo 4 giorni prima

Ad allertare le forze dell’ordine la madre della bimba, residente a Napoli. Quando i militari sono entrati nell’istituto, la dirigente aveva già preso provvedimenti

Sua figlia era stata presa da un’educatrice durante l’ora di pranzo, quando si trovava nella mensa dell’asilo, e legata alla sedia: stamattina una donna del quartiere di Pianura, a Napoli, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Gli uomini dell’Arme si sono così presentati presso la scuola d’infanzia paritaria, ricevendo però tutte le rassicurazioni del caso dalla dirigente scolastica. All’educatrice, che era stata assunta solo 4 giorni prima, è già stato comunicato il licenziamento.

Cosa è successo

La segnalazione ai carabinieri è arrivata solo oggi, quando la donna è venuta a conoscenza del fatto avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 30 ottobre. L’educatrice, assunta meno di una settimana prima, avrebbe infatti preso la bimba e l’avrebbe bloccata alla sua sedia legandola con una sciarpa. La piccola non avrebbe riportato alcuna lesione fisica.

Le rassicurazioni della scuola e la decisione della madre

All’arrivo dei militari, la dirigente scolastica ha spiegato di aver già stracciato il contratto alla collaboratrice. Dopo aver ricevuto tutte le rassicurazioni del caso riguardo alle decisioni della direzione, la madre ha deciso di non sporgere denuncia. L’autorità giudiziaria è stata comunque informata dai carabinieri, che stanno proseguendo gli accertamenti in merito.