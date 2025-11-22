Bolzano, sale su un treno con due grossi cani senza museruola e lo blocca: denunciato turista

Il 59enne ha mantenuto un atteggiamento ostile anche davanti ai carabinieri, intervenuti sul posto

Alla stazione ferroviaria di Merano un turista svizzero di 59 anni ha bloccato per circa 20 minuti un treno provinciale della linea Merano-Bolzano perché si rifiutava di scendere dal convoglio insieme ai suoi due grossi cani, senza museruola.

Gli insulti al capotreno

La legge è chiara, i cani devono salire sul treno con il dispositivo ma il 59enne si è rifiutato facendo tardare la corsa. L’uomo era stato segnalato da alcuni passeggeri, preoccupati per la situazione. Il capotreno ha più volte invitato il turista a scendere, ma quest’ultimo l’ha insultato e ha continuato a opporsi. La situazione si è sbloccata sono con l’intervento dei carabinieri della stazione di Tirolo. Anche davanti ai militari, il 59enne ha mantenuto un atteggiamento ostile, facendo scattare una denuncia per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Foto di copertina: Andrea Tummons su Unsplash





