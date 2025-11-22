Meloni al G20: Lavorare con partner Usa e Ue per pace giusta in Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Sudafrica, 22 novembre 2025 Meloni al G20: Lavorare con partner Usa e Ue per pace giusta in Ucraina "Altri prima di me hanno parlato di questo ‘spirito di Ubuntu’, parte della cultura di questa Nazione, secondo il quale noi “definiamo ciò che siamo in relazione all’altro”. Sono ovviamente d’accordo ma vorrei aggiungere che, nel mondo interconnesso che viviamo, noi cresciamo, o arretriamo, in relazione all’altro. Lo abbiamo visto molto chiaramente in questi ultimi anni, con gli effetti del cambiamento climatico, della crisi pandemica, dell'ingiustificata guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, e voglio dire che l'Italia è pronta a lavorare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta, così come l'Italia sta già contribuendo in Medio Oriente a consolidare un risultato fragile ma molto importante. Ad ogni modo, sappiamo che questi fenomeni hanno impattato ben oltre i confini nei quali si consumavano. Per questo è inevitabile la cooperazione, ed è per questo che serve una crescita basata su regole condivise, e relazioni commerciali realmente eque", così la premier Giorgia Meloni al G20 in Sudafrica. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev