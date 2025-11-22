Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
Alunno di seconda elementare ruba un coltello dalla mensa della scuola e lo nasconde nel calzino, poi aggredisce due compagni: il caso a Treviso

22 Novembre 2025 - 22:40 Alba Romano
Un suo coetaneo, accorgendosi del "furto", ha informato le insegnanti e, a quel punto, il piccolo - già seguito per alcune fragilità - ha reagito con calci, pugni e spintoni

Momenti di tensione in una scuola primaria della provincia di Treviso, dove durante la pausa pranzo un alunno di seconda elementare ha aggredito due compagni. Secondo quanto riporta la Tribuna di Treviso, il bambino di 7 anni avrebbe preso uno dei coltelli arrotondati, utilizzati in mensa, e lo avrebbe nascosto nel calzino, intenzionato a portarlo con sé. Un suo coetaneo, accorgendosi del gesto, ha informato le insegnanti e, a quel punto, il piccolo – già molto agitato – ha reagito con calci, pugni e spintoni verso due compagni di scuola. 

L’intervento dei carabinieri e della famiglia

Il personale scolastico è intervenuto prontamente, separando il bambino e conducendolo in un luogo tranquillo. Nonostante ciò, la tensione non si è placata e, mentre si tentava più volte di contattare i genitori, la scuola ha richiesto l’intervento dei carabinieri, che hanno fornito supporto fino all’arrivo della famiglia.

Il dirigente scolastico ha precisato che, secondo le verifiche, il coltello era stato poi lasciato sul tavolo, sottolineando come la criticità non riguardasse l’oggetto in sé, ma il gesto e il forte turbamento emotivo del bambino. Il piccolo, già seguito per alcune fragilità, avrebbe avuto «una crisi improvvisa». Nel corso del pomeriggio, i genitori sono stati convocati per concordare un percorso di sostegno ed educativo adeguato. 

