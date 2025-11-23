Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
ATTUALITÀArrestiBambiniGiovaniInchiestePadovaPoliziaSequestri di personaVeneto

Picchia un 21enne e tenta di rapire la figlia di un anno, poi prende a calci gli agenti. Arrestato, sarà cacciato da Padova

23 Novembre 2025 - 11:03 Ugo Milano
Il blitz davanti alla stazione. Per il responsabile, un 22enne tunisino, è stato disposto l'obbligo di dimora e il ritiro del permesso di soggiorno

Un 22enne tunisino ha tentato di sequestrare una bambina di un anno, poi di aggredire gli agenti intervenuti per fermarlo. I fatti, svoltisi a Padova, risalgono a giovedì 20 novembre, ma sono stati resi noto solo questa mattina. Secondo quanto ricostruito il giovane, in Italia da circa un anno e in possesso di regolare permesso di soggiorno, si sarebbe scagliato sul Piazzale della Stazione contro un rumeno di 21 anni, colpendolo con un pugno al volto. Quindi avrebbe cercato di fuggire con il passeggino su cui si trovava la figlioletta di un anno, che in quel momento dormiva. L’uomo però è stato fermato e portato in questura. Qui avrebbe colpito a calci un agente, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Il 22enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per percosse e per il tentativo di sequestro della bambina, poi restituita al padre. L’uomo è stato poi sottoposto a giudizio per direttissima nella mattinata di venerdì 21 novembre: convalidato l’arresto, cui s’aggiungono l’avvio della revoca del permesso di soggiorno e la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza. In attesa però del foglio di via obbligatorio, come raccomandato dal Questore della provincia di Padova Marco Odorisio alla Divisione Polizia Anticrimine.

