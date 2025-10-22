Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Afferra la neonata nel passeggio e cerca di rapirla davanti ai genitori, panico vicino alla stazione di Bologna: arrestato un minorenne

22 Ottobre 2025 - 13:47 Giovanni Ruggiero
A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. La reazione dei genitori che hanno sventato il rapimento. La fuga del ragazzo e la reazione violenta all'arresto

Ha tentato di rapire una bambina di pochi mesi dal passeggino un minore originario del Gambia arrestato a Bologna. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa in via Carracci, vicino alla stazione ferroviaria. Il giovane è accusato di tentato sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale.

Come ha tentato di rapire la neonata a Bologna

La piccola era con i genitori, una coppia italiana, quando il minore si sarebbe avvicinato e avrebbe tentato di prenderla dal passeggino. Non è ancora chiaro quali fossero le sue intenzioni, ma per fortuna la bimba era assicurata con la cintura e il tentato rapimento è fallito. A sventarlo è stata anche la reazione dei genitori, aiutati da alcuni passanti che hanno avvertito le forze dell’ordine.

La cattura dopo la fuga

Dopo il tentativo fallito, il giovane si è dato alla fuga. Dopo la segnalazione alla centrale operative della polizia, il ragazzo è stato rintracciato pochi minuti dopo dagli agenti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio. In base alla descrizione fornita dai testimoni, il giovane è stato riconosciuto nel vicino parco di Villa Angeletti. Al momento del fermo avrebbe reagito con violenza alla cattura.

Il minore seguito da una comunità

Il ragazzo risulterebbe domiciliato in una comunità per minori non accompagnati a Bologna. Non è escluso che si tratti di un giovane con problemi di salute mentale. Anche se al momento non risulterebbero diagnosi specifiche in tal senso. Il sindacato di polizia Siulp, che ha racontato la vicenda, ha espresso «il proprio plauso agli agenti per la tempestività e la professionalità dimostrate nel fermare il giovane e tutelare l’incolumità della neonata».

