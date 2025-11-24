Obbligava i figli piccoli a fare sesso con lei, 42enne arrestata a Crotone: il racconto dei piccoli e le vessazioni a casa

La madre dei bambini dovrà scontare 8 anni di carcere per maltrattamenti e violenza sessuale su minori

Costringeva i figli piccoli a praticare atti sessuali nei suoi confronti e li faceva vivere in un perenne stato di oppressione in casa. Una donna di 42 anni è stata arrestata a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, ed è stata condotta nel carcere di Crotone. Qui dovrà scontare una pena di 8 anni, a cui è stata condannata con una sentenza già passata in giudicato proprio in merito alle violenze a cui ha costretto i figli.

Il racconto dei figli e la condanna della madre

La condanna – già definitiva per i reati di violenza sessuale a danno di minori e maltrattamenti – è arrivata molto tempo dopo gli abusi. I bimbi li avevano denunciato anni fa durante alcuni colloqui con i servizi sociali locali. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, confermata poi dai giudici, la 42enne aveva più volte abusato sessualmente dei figli. Ordinando loro di compiere diversi atti sessuali nei suoi confronti. Ordini a cui i bambini si attenevano per paura di ripercussioni personali, dato che – come accertato dalla sentenza – la donna li maltrattava e li vessava.