«Quando torniamo a casa?». La richiesta dei bambini tolti alla famiglia nel bosco di Chieti, il legale: «Anche la mamma è molto scossa»
«Questa mattina sono stato nella struttura dove si trovano la madre e i bambini. I piccoli stavano bene: mi sono corsi incontro, mi hanno abbracciato e li ho presi in braccio. È stato un saluto molto affettuoso; erano sorridenti, anche se nei loro occhi si vedeva un po’ di malinconia. Il maschietto, appena mi ha rivisto, mi ha abbracciato e mi ha chiesto: “Quando ci riporti a casa?”». A raccontarlo all’Ansa è l’avvocato Giovanni Angelucci, legale della cosiddetta “famiglia del bosco”, destinataria dell’ordinanza che ha disposto l’allontanamento dei tre figli in una casa famiglia.
«Il primo obiettivo è riunire la famiglia»
Angelucci, che entro la prossima settimana presenterà ricorso contro il provvedimento, ha incontrato anche Catherine Birmingham, la madre dei bambini: «È molto scossa, ha pianto e abbiamo avuto un lungo colloquio. Il primo obiettivo è riunire la famiglia; il secondo è riportarli nella loro casa. Con ogni probabilità questi due passaggi non avverranno contemporaneamente, ma spero che nel più breve tempo possibile si possa ottenere il ricongiungimento, e poi – seguendo i tempi tecnici necessari – realizzare il bagno adiacente all’abitazione e consentire il rientro definitivo». Birmingham, che ora vive al piano superiore della struttura, può vedere i figli solo durante i pasti – colazione, pranzo e cena – per circa mezz’ora ogni volta.
«Le condizioni di salute del padre non sono buone»
Il legale questa mattina si è, inoltre, recato anche a Palmoli per incontrare il padre dei bambini, Nathan Trevallion: «Stanotte non è stato bene, ha vomitato e le sue condizioni non sono buone. La separazione forzata dalla moglie e dai figli gli sta causando un forte disagio: la casa, pur accogliente, è fredda perché manca il calore della famiglia. Però lui sa di essere nel giusto ed è convinto che la situazione si risolverà. Ci vorrà tempo, ma si risolverà», conclude l’avvocato.
Foto copertina: ANSA/ ANTONELLA SALVATORE | La casa nel bosco a Palmoli dove vivono Nathan Trevallion e Catherine Birmingham