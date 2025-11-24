Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
ATTUALITÀFriuli-Venezia GiuliaInchiesteLiliana ResinovichOmicidiTrieste

«Liliana Resinovich mi chiese sacchi neri e di non dirlo al marito», parla il ristoratore registrato da Visintin: il sospetto dei familiari e perché parla ora

24 Novembre 2025 - 23:22 Giovanni Ruggiero
embed
Liliana Resinovich sacchi neri
Liliana Resinovich sacchi neri
«Ogni volta che c'è una novità un po' importante, poi c'ìè sempre qualcuno o qualcosa che in qualche modo tenta di rovesciare la situazione» dice la nipote della donna trovata morta il 5 gennaio 2022. La strana testimonianza e il sospetto di un'altra spinta sull'ipotesi del suicidio da tempo ormai abbandonata

Per i familiari di Liliana Resinovich sono tanti, troppi, i punti oscuri dietro l’improvvisa testimonianza di un ristoratore raccolta dall’ex marito Sebastiano Visintin, proprio l’uomo indagato per l’omicidio. A quattro anni dal ritrovamento del corpo della donna, Alfonso Buonocore ha raccontato che diversi mesi prima che scomparisse, Liliana avrebbe chiesto e ottenuto da lui, titolare di una pizzeria che conosceva, due sacchi neri grandi di quelli utilizzati per i rifiuti solidi urbani. La richiesta sarebbe stata fatta in modo riservato, all’insaputa del marito. Lo scrive il quotidiano Il Piccolo, specificando che il ristoratore (che poi ha venduto l’attività) ha reso nota questa circostanza in un incontro proprio con Visintin a casa sua.

La registrazione consegnata in questura

Il colloquio è avvenuto sabato e Visintin lo avrebbe registrato con il proprio cellulare. L’audio sarebbe stato già consegnato in questura. Buonocore ricorda anche i piatti che Liliana e Sebastiano mangiarono la sera in cui la donna gli chiese il primo di due sacchi, mentre l’altro lo avrebbe chiesto il giorno dopo tornando di proposito in pizzeria. Sul perché non abbia parlato prima, in questi tre anni, il ristoratore ha spiegato: «Allora un amico carabiniere, informalmente, mi consigliò di farmi gli affari miei e di starmene fuori da questa storia». La donna era stata trovata senza vita avvolta in due sacchi neri il 5 gennaio 2022.

I dubbi dell’avvocato della famiglia

Scettica sull’attendibilità delle dichiarazioni è l’avvocata Federica Obizzi che assiste la nipote di Liliana, Veronica Resinovich: «Ogni volta che c’è una novità un po’ importante, poi c’è sempre qualcuno o qualcosa che in qualche modo tenta di rovesciare la situazione. È una cosa strana, anomala, assurda, che fa sicuramente pensare a una costruzione. Perché queste dichiarazioni dopo tanto tempo? E perché non farle in Questura o in Procura?» si chiede la legale. «Dal punto di vista tecnico queste dichiarazioni andavano fatte prima in Procura e poi casomai ai media, perché sono in corso indagini su un omicidio. Che qualcuno vada a raccontare ai giornali e allo stesso indagato lascia qualche dubbio».

Il rigetto della terza autopsia

L’avvocata Obizzi ricorda quanto sia importante che «due giorni fa c’è stata la comunicazione della Cassazione del rigetto del ricorso per una terza autopsia» sul corpo di Liliana, presentato dai legali di Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua. L’ipotesi è che «si guardi allo spostamento dell’opinione pubblica. Speriamo la Procura ci restituisca una scena definitiva, agganciata alla realtà», ha concluso l’avvocata.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Bambini tolti alla famiglia a Chieti, la provocazione di Crepet: «Genitori sui social tutto il giorno sì, chi cresce i figli liberi nei boschi no?»

2.

Alunno di seconda elementare ruba un coltello dalla mensa della scuola e lo nasconde nel calzino, poi aggredisce due compagni: il caso a Treviso

3.

Aggredita alle spalle e violentata dietro una siepe, arrestato un 35enne a Gallarate. La confessione davanti al pm, il legale: «Ha confermato tutto»

4.

Il cassiere licenziato da Pam per il test del carrello: «Umiliato, mi è caduto il mondo addosso»

5.

La carica dei “Neorurali” nei boschi d’Abruzzo: «Siamo in 60, coltiviamo e parliamo delle tribù pre-moderne. Ridate i figli a Nathan e Catherine»

leggi anche
liliana resinovich marito sebastiano visintin
ATTUALITÀ

Caso Resinovich, sequestrata la GoPro di Visintin: «Cancellati i video del giorno della scomparsa»

Di Alba Romano
liliana resinovich sebastiano visintin
ATTUALITÀ

Liliana Resinovich, test negli Usa su quattro cadaveri per sciogliere il nodo del congelamento del corpo

Di Alba Romano
sebastiano visintin
ATTUALITÀ

Liliana Resinovich, Visintin parla a Porta a Porta: «Liliana si è suicidata. I file della GoPro? Erano negli hard disk»

Di Alba Romano
Liliana Resinovich
ATTUALITÀ

Caso Resinovich: non c’è nessuna traccia di guanti sul sacco nero che avvolgeva il cadavere

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Caso Resinovich, l’amico Sterpin a Open: «Visintin la spiava anche quando era con me. Non erano marito e moglie da tempo»

Di Cecilia Dardana
liliana resinovich marito sebastiano visintin
ATTUALITÀ

Liliana Resinovich, la difesa del marito Visintin fa ricorso in Cassazione dopo il rifiuto della Gip di una nuova perizia medico-legale

Di Alba Romano
liliana resinovich marito sebastiano visintin
ATTUALITÀ

Messaggi in codice, errori nelle perizie e «la messa in scena del cadavere»: i dubbi sulla morte di Liliana Resinovich

Di Cecilia Dardana