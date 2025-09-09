Liliana Resinovich, Visintin parla a Porta a Porta: «Liliana si è suicidata. I file della GoPro? Erano negli hard disk»

Indagato per l'omicidio della moglie respinge le accuse e chiede una terza perizia medico-legale. E accertamenti, «a 360 gradi, su tutte le persone»

«La GoPro è stata a disposizione della Procura per mesi, hanno scaricato tutto, foto, video, poi quando hanno finito mi è stata restituita». Parola di Sebastiano Visintin, unico indagato per omicidio per la morte della moglie Liliana Resinovich, trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste, intervenendo alla puntata odierna di Porta a porta che andrà in onda questa sera. Visintin ha portato con sé la videocamera. Sulla formattazione della scheda della cam avvenuta il 13 giugno 2023, quando il Gip di Trieste Luigi Dainotti ha rifiutato la richiesta di archiviazione del caso indicando una ventina di punti per la riapertura delle indagini, Visintin replica: «Quando ho finito di fare le mie cose, attacco il pc e scarico il contenuto nel mio hard disk. Quindi che senso ha tenere tutto qui dentro?». L’uomo ha precisato che tutti gli hard disk in suo possesso sono stati sequestrati dagli inquirenti.

«L’eliminazione di alcune immagini? Non so da dove esce la notizia»

Il conduttore Bruno Vespa ha fatto notare però a Visintin che secondo la Polizia Postale di quel giorno sono scomparse solo alcune immagini. Perché solo quelle? «Non so da dove viene fuori» la notizia, ha risposto l’uomo. Per l’indagato questo è «l’ennesimo flop del gruppo Penelope che si occupa dei familiari di Liliana. Questo non dimostra niente». Nell’avviso di garanzia nei confronti di Visintin «c’è scritto che sono l’assassino di Liliana, che l’ho picchiata, strangolata e ne ho occultato il cadavere» ma «io sono sereno tranquillo non ho nulla ha a che fare con tutto quello».

«Liliana si è suicidata»

Per Visintin «Liliana si è suicidata». «Sono convinto che Liliana è uscita di casa, e questo mi distrugge ancora di più, lasciando documento, portafogli, la fede» e dopo aver «sistemato la casa, aveva fatto le lavatrici. Quando sono tornato ho trovato la casa tutta perfetta». «I primi tempi – racconta – pensavo che ci fosse qualcosa dietro, anche per come è stato trovato il corpo» e poi «c’è un personaggio che la mattina del 5 (gennaio 2022) va in questura e dice andate a cercare là (si tratta di Claudio Sterpin, l’amico di Liliana ndr)». Visintin ha chiesto ulteriori accertamenti, «a 360 gradi, su tutte le persone». Chiede una terza perizia medico-legale: «La prima, del prof. Kostantinides riporta che Liliana è morta per suicidio, e la seconda, della prof. Cattaneo, che si tratta di omicidio». Infine, Visintin ha parlato di errori, come «il corpo di Liliana lasciato in obitorio per 5 giorni a temperatura ambiente».