Pedinano moglie e figli di Jamie Vardy e rubano in villa, bottino da 100mila euro tra orologi di lusso e gioielli

25 Novembre 2025 - 10:24 Alba Romano
jamie vardy cremonese rapina ladri
Il colpo sarebbe avvenuto domenica 23 novembre durante Cremonese-Roma

Hanno pedinato la moglie e i figli di Jamie Vardy, centravanti leggenda del Leicester ora in forze alla Cremonese. Hanno aspettato che si allontanassero dalla loro villa di Salò e sono entrati prendendo tutto quello che riuscivano. È un bottino da 100mila euro quello raccolto da una banda di tre rapinatori nella lussuosa abitazione che si affaccia sul lago di Garda. Sul colpo stanno indagando i carabinieri, che al momento non hanno individuato chi siano i ladri. 

Il colpo durante Cremonese-Roma

Avevano monitorato per diversi giorni gli spostamenti della famiglia, in modo da sapere alla perfezione chi c’era e quando a casa. Appena l’intera famiglia è uscita dall’abitazione, sono entrati forzando una finestra. Durante il colpo, compiuto domenica 23 novembre quando la Cremonese stava giocando in casa contro la Roma, i rapinatori sono riusciti a portare via contanti, orologi e gioielli per un valore complessivo di 100mila euro. 

