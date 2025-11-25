Trump: Siamo molto vicini all'accordo di pace per l'Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 25 novembre 2025 "Ho posto fine a otto guerre in nove mesi e stiamo lavorando all'ultima. Non è facile. Tra Ucraina e Russia, nell'ultimo mese sono morti 25mila soldati. Penso che ci stiamo avvicinando molto a un accordo. Lo scopriremo. Pensavo sarebbe stato più facile, ma penso che faremo progressi in meno di un anno. Abbiamo realizzato più di quanto la maggior parte delle altre amministrazioni abbia realizzato in otto anni e questo è un Giorno del Ringraziamento molto speciale. Ringraziamo Dio per le sue numerose benedizioni e il grande successo che questo Paese ha visto in un breve periodo. Traiamo forza dall’amore della famiglia e degli amici ed esprimiamo la nostra infinita gratitudine per gli uomini e le donne delle Forze Armate degli Stati Uniti. Li adoriamo. Preghiamo affinché la pace e la prosperità continuino a benedire la nostra terra. Renderemo di nuovo grande l’America. MAGA, la miglior espressione della storia della politica", lo ha detto Donald Trump alla casa Bianca, alla cerimonia per graziare i tacchini in occasione del Ringraziamento. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev