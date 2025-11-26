Violenza sessuale e consenso, Di Biase: «Da Salvini parole sessiste. Parli con tutte le parlamentari di centrodestra che hanno lavorato al testo» – Il video

Il leader della Lega aveva detto che la proposta di legge, frutto di un accordo bipartisan, poteva portare a «vendette per un rapporto finito male»

«Francamente, le dichiarazioni del ministro Salvini le trovo sessiste. Una rete a strascico di tutte le fake news presenti in rete». A parlare con Open è la deputata Michela Di Biase, relatrice di minoranza del disegno di legge bipartisan sullo stupro, che introduce il concetto di «consenso libero e attuale» nel reato di violenza sessuale.

Il testo è stato, a sorpresa, bloccato ieri in commissione Giustizia al Senato su richiesta della Lega, a cui si sono accodati poi Fratelli d’Italia e Forza Italia, dopo avere ottenuto il via libera all’unanimità alla Camera dei deputati. Salvini in un’intervista a Repubblica ha spiegato che il la proposta è stata fermata perché, per come è stato concepita, rischierebbe di non tutelare «chi potrebbe essere vittima di una vendetta per un rapporto finito male».

Il testo bipartisan

Per Di Biase Salvini «dovrebbe parlare con tutte le parlamentari dello schieramento di centrodestra che su quell’emendamento non hanno avuto nulla da eccepire, ma anzi hanno lavorato affinché il testo fosse condiviso e votato all’unanimità».