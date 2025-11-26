Ultime notizie BambiniElezioni RegionaliFemminicidiOrnella VanoniUcraina
POLITICAGiorgia MeloniGoverno MeloniMatteo SalviniPDVideoViolenza sessualeViolenza sulle donne

Violenza sessuale e consenso, Di Biase: «Da Salvini parole sessiste. Parli con tutte le parlamentari di centrodestra che hanno lavorato al testo» – Il video

26 Novembre 2025 - 17:55 Sofia Spagnoli
embed
Il leader della Lega aveva detto che la proposta di legge, frutto di un accordo bipartisan, poteva portare a «vendette per un rapporto finito male»

«Francamente, le dichiarazioni del ministro Salvini le trovo sessiste. Una rete a strascico di tutte le fake news presenti in rete». A parlare con Open è la deputata Michela Di Biase, relatrice di minoranza del disegno di legge bipartisan sullo stupro, che introduce il concetto di «consenso libero e attuale» nel reato di violenza sessuale.

Il testo è stato, a sorpresa, bloccato ieri in commissione Giustizia al Senato su richiesta della Lega, a cui si sono accodati poi Fratelli d’Italia e Forza Italia, dopo avere ottenuto il via libera all’unanimità alla Camera dei deputati. Salvini in un’intervista a Repubblica ha spiegato che il la proposta è stata fermata perché, per come è stato concepita, rischierebbe di non tutelare «chi potrebbe essere vittima di una vendetta per un rapporto finito male».

Il testo bipartisan

Per Di Biase Salvini «dovrebbe parlare con tutte le parlamentari dello schieramento di centrodestra che su quell’emendamento non hanno avuto nulla da eccepire, ma anzi hanno lavorato affinché il testo fosse condiviso e votato all’unanimità».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Campania, flop di Maria Rosaria Boccia: solo 160 voti. Sangiuliano secondo a Napoli, il seggio è assicurato

2.

Elezioni regionali 2025, chi ha vinto e chi ha perso: Forza Italia e FdI volano, Pd in crescita, crollo M5s e Lega

3.

Matteo Renzi entra nel mondo crypto, l’ex premier nel cda dell’israeliana Enlivex: cosa farà per la società biotech e il piano sui «prediction market»

4.

Le elezioni in Veneto e la doccia fredda per Giorgia Meloni, si riapre la partita per la Lombardia

5.

Sondaggio Swg, Elly Schlein accorcia le distanze su Giorgia Meloni. Si allontana Giuseppe Conte: i dati dell’ultima settimana

leggi anche
silvia salis sindaca
POLITICA

Educazione sessuale all’asilo, FdI contro Silvia Salis: «Indecente, vuole scalare il Pd sulla pelle dei bambini?»

Di Alba Romano
violenza sessuale consenso
POLITICA

Violenza sessuale, il nodo del consenso. Roccella: «Il rischio è il rovesciamento dell’onere della prova». Nordio: «Fiducioso che ci sarà l’ok»

Di Stefania Carboni
POLITICA

Salvini spiega perché il centrodestra ha bloccato il ddl stupri: «Vogliamo evitare vendette»

Di Alba Romano