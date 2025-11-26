Il primo dibattito tra Schlein e Meloni? L’invito ad Atreju e la condizione: «Vengo solo se c’è un confronto con lei»
«Vengo solo se posso confrontarmi con Giorgia Meloni» ha risposto Elly Schlein al nuovo invito ad Atreju da parte di Fratelli d’Italia. La segretaria del Pd è stata raggiunta da una telefonata oggi pomeriggio, come rivelano il Corriere della Sera e l’Ansa. Schlein è stata invitata per la seconda volta alla storica manifestazione del partito della premier. Lo scorso anno la segretaria dem non aveva accettato.
La condizione di Schlein al telefono con Donzelli
A chiamare Schlein sarebbe stato il capo dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli. A lui la segretaria Pd avrebbe posto come unica condizione la possibilità di un faccia a faccia pubblico con la premier. Contattato dal Corriere, Donzelli non ha smentito ma neanche confermato: «Come è noto, non parlo degli inviti ad Atreju».
Quando ci sarà il prossimo Atreju
Il prossimo appuntamento con Atrejiu è previsto dal 6 al 14 dicembre a Castel Sant’Angelo. La trattativa perché la leader del Pd accetti l’invito sarebbe appena iniziata. Finora lei e Meloni non si sono mai confrontate in un dibattito pubblico.
L’apertura di Donzelli
Donzelli più tardi è sembrato più aperto all’ipotesi del confronto. Contattato dall’Ansa, il dirigente meloniano ha chiarito: «Se va bene a tutti, visto che stiamo invitando tutti i leader dell’opposizione e hanno già quasi tutti accettato, porterò questa proposta a Giorgia Meloni e deciderà lei. L’unica cosa che ci interessa è non mancare di rispetto agli altri leader dei partiti di opposizione che hanno dato disponibilità senza porre alcuna condizione».