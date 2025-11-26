Ultime notizie BambiniElezioni RegionaliFemminicidiOrnella VanoniUcraina
Il primo dibattito tra Schlein e Meloni? L’invito ad Atreju e la condizione: «Vengo solo se c’è un confronto con lei»

26 Novembre 2025 - 19:15 Giovanni Ruggiero
Elly Schlein e Giorgia Meloni
La segretaria del Pd e la premier non si sono mai confrontate in un dibattito pubblico. L'invito per la manifestazione di Fratelli d'Italia a Castel Sant'Angelo

«Vengo solo se posso confrontarmi con Giorgia Meloni» ha risposto Elly Schlein al nuovo invito ad Atreju da parte di Fratelli d’Italia. La segretaria del Pd è stata raggiunta da una telefonata oggi pomeriggio, come rivelano il Corriere della Sera e l’Ansa. Schlein è stata invitata per la seconda volta alla storica manifestazione del partito della premier. Lo scorso anno la segretaria dem non aveva accettato.

La condizione di Schlein al telefono con Donzelli

A chiamare Schlein sarebbe stato il capo dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli. A lui la segretaria Pd avrebbe posto come unica condizione la possibilità di un faccia a faccia pubblico con la premier. Contattato dal Corriere, Donzelli non ha smentito ma neanche confermato: «Come è noto, non parlo degli inviti ad Atreju».

Quando ci sarà il prossimo Atreju

Il prossimo appuntamento con Atrejiu è previsto dal 6 al 14 dicembre a Castel Sant’Angelo. La trattativa perché la leader del Pd accetti l’invito sarebbe appena iniziata. Finora lei e Meloni non si sono mai confrontate in un dibattito pubblico.

L’apertura di Donzelli

Donzelli più tardi è sembrato più aperto all’ipotesi del confronto. Contattato dall’Ansa, il dirigente meloniano ha chiarito: «Se va bene a tutti, visto che stiamo invitando tutti i leader dell’opposizione e hanno già quasi tutti accettato, porterò questa proposta a Giorgia Meloni e deciderà lei. L’unica cosa che ci interessa è non mancare di rispetto agli altri leader dei partiti di opposizione che hanno dato disponibilità senza porre alcuna condizione».

