Famiglia nel bosco, Nordio: "Valutiamo situazione, se necessario eserciterò poteri disciplinari" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2025 "Personalmente ho manifestato perplessità. Dopo anni di bombardamento mediatico contro la modernizzazione e l’industrializzazione quando una famiglia decide di vivere a contatto con la natura si arriva a provvedimenti così estremi. Un provvedimento estremo, su cui ho esercitato un approfondimento tramite l'ispettorato. Se emergessero profili di rilievo disciplinare eserciterei i poteri conferiti dalla legge" così il Ministro Nordio, intervenendo al question time. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev