Ultime notizie BambiniFemminicidiLegge di bilancioOrnella VanoniUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Famiglia nel bosco, Nordio: "Valutiamo situazione, se necessario eserciterò poteri disciplinari" – Il video

26 Novembre 2025 - 22:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2025 "Personalmente ho manifestato perplessità. Dopo anni di bombardamento mediatico contro la modernizzazione e l’industrializzazione quando una famiglia decide di vivere a contatto con la natura si arriva a provvedimenti così estremi. Un provvedimento estremo, su cui ho esercitato un approfondimento tramite l'ispettorato. Se emergessero profili di rilievo disciplinare eserciterei i poteri conferiti dalla legge" così il Ministro Nordio, intervenendo al question time. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Campania, flop di Maria Rosaria Boccia: solo 160 voti. Sangiuliano secondo a Napoli, il seggio è assicurato

2.

Elezioni regionali 2025, chi ha vinto e chi ha perso: Forza Italia e FdI volano, Pd in crescita, crollo M5s e Lega

3.

Matteo Renzi entra nel mondo crypto, l’ex premier nel cda dell’israeliana Enlivex: cosa farà per la società biotech e il piano sui «prediction market»

4.

Le elezioni in Veneto e la doccia fredda per Giorgia Meloni, si riapre la partita per la Lombardia

5.

Sondaggio Swg, Elly Schlein accorcia le distanze su Giorgia Meloni. Si allontana Giuseppe Conte: i dati dell’ultima settimana