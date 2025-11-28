Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀGenocidioPalestinaPiemonteTorinoVideo

ProPal occupano e vandalizzano la redazione della Stampa: «Complici del genocidio» – Il video

28 Novembre 2025 - 18:45 Alba Romano
embed
Secondo i manifestanti, i giornalisti del quotidiano torinese sarebbero colpevoli di aver dipinto come terrorista l’imam Shahin di Torino

Decine di manifestanti pro Palestina hanno occupato e vandalizzato la redazione del quotidiano torinese La Stampa, vuota a causa dello sciopero dei giornalisti, accusandola di essere «complice del genocidio a Gaza». E chiedendo, con scritte sui muri che recitano «Free Shahin», la liberazione dell’imam della moschea torinese Mohamed Shahin a cui è stato revocato il permesso di soggiorno di lunga durata. L’uomo ora si trova in un Cpr in attesa del rimpatrio verso l’Egitto. Secondo i manifestanti, i giornalisti si sarebbero resi colpevoli di aver «dipinto Shahin come uno spaventoso terrorista». 

Gli atti vandalici dentro la redazione

Graffiti e scritte con le bombolette su vetri e piloni, cestini rovesciati e scrivanie sottosopra durante un mini corteo improvvisato tra le scrivanie dove ogni giorno i giornalisti del quotidiano lavorano. «Fuck Stampa» è una delle tracce più presenti tra quelle lasciate dai pro Pal nel blitz avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 novembre. Il gruppetto di manifestanti che ha occupato la redazione si sarebbe staccato dal corteo organizzato dai sindacati di base per lo sciopero generale.  

La solidarietà istituzionale: «Violenza confusa per diritto al dissenso»

Numerose sono le voci di solidarietà al giornale e di condanna al gesto dei manifestanti pro Palestina: «Ancora una volta c’è chi confonde il diritto al dissenso e all’espressione delle proprie idee con la violenza, gli attacchi e la devastazione. Atti che sono particolarmente odiosi quando hanno come obiettivo l’informazione, che è per tutti baluardo di libertà e democrazia», ha detto Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. «L’intrusione e i danneggiamenti che si sono verificati sono inaccettabili e ci auguriamo che i colpevoli vengano al più presto individuati e perseguiti dalle forze dell’ordine», gli ha fatto eco il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

L’eredità di Pippo Baudo: 10 milioni di euro ma nessuno l’ha ancora accettata

2.

La mamma dei bimbi nel bosco, i video da «guaritrice» e il padre che voleva 150 mila euro per le analisi del sangue

3.

Famiglia nel bosco: casa acquistata nel 2021 dalla “ragazza dei cani Husky”. I funghi velenosi dietro l’indagine: salvati tutti da un amico che chiamò il 118

4.

Garlasco, la perizia: «Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con Andrea Sempio»

5.

I cavalli, l’infortunio, la depressione e la svolta. Così Catherine Birmingham ha costruito con Nathan la famiglia nel bosco (con un testimone d’eccezione)

leggi anche
delegazione pd cisgiordania farnesina ricostruzione
ESTERI

Esplosioni e boati: la delegazione di sei parlamentari Pd rimane bloccata in Cisgiordania. Interviene la Farnesina. Ecco chi sono

Di Alba Romano
cobas roma sciopero corteo manifestazione
ATTUALITÀ

Giornata di scioperi e manifestazioni da Milano a Roma. Francesca Albanese e Greta Thunberg in corteo a Genova, gli orari e gli appuntamenti – Il video

Di Ugo Milano
ESTERI

Cisgiordania, a Jenin agenti della polizia israeliana uccidono due palestinesi inermi. Poi piazzano la serranda sui cadaveri – Il video

Di Ugo Milano
licenziamento palestina libera teatro scala
ATTUALITÀ

Licenziata per aver urlato «Palestina libera» alla Scala, condannato il Teatro: «Fu allontanamento politico» Quanto vale il risarcimento

Di Alba Romano