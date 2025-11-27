Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
ESTERIArmiCisgiordaniaIsraelePalestinaSparatorieVideo

Cisgiordania, a Jenin agenti della polizia israeliana uccidono due palestinesi inermi. Poi piazzano la serranda sui cadaveri – Il video

27 Novembre 2025 - 19:38 Ugo Milano
embed
Il video è stato diffuso dalle emittente egiziana Al-Raid ed è stato riportato anche dal quotidiano israeliano Haaretz

Due agenti della polizia di frontiera israeliana sono stati filmati mentre uccidevano a sangue freddo due palestinesi inermi a Jenin, in Cisgiordania. Il video è stato diffuso dalle emittente egiziana Al-Raid ed è stato riportato anche dal quotidiano israeliano Haaretz.

Le armi puntate, gli spari e poi la serranda sui cadaveri

Nel video, ripreso molto probabilmente con un telefono cellulare, ci sono due civili palestinesi, seduti a terra e con le mani alzate. Gli agenti israeliani li fanno alzare e li costringono a rientrare in un edificio passando sotto una serranda parzialmente alzata. Appena i due si abbassano, gli agenti sparano, uccidendoli. Poi con un bulldozer fanno crollare la serranda sui cadaveri.

«Facevano parte di un’organizzazione terroristica locale»

L’Idf e la polizia hanno comunicato che «i comandanti sul campo stanno esaminando l’accaduto e la questione sarà trasferita agli uffici competenti». Secondo fonti militari, i due palestinesi uccisi facevano parte di un’organizzazione terroristica locale. In passato, secondo la loro tesi, avevano colpito militari israeliani, con esplosivi. La loro uccisione sarebbe arrivata dopo una trattativa per la resa durata ore. Secondo testimoni locali citati da Haaretz, l’esercito aveva lanciato razzi contro la costruzione, un’azione fatta all’interno di un’operazione più ampia condotta oggi a Jenin.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, i due soldati colpiti sono vivi ma «in condizioni critiche». La furia di Trump, il sospetto dell’agguato – I video

2.

Creduta morta, bussa dall’interno della bara poco prima di venire cremata: «Doveva donare gli organi»

3.

Metteva diuretici nei caffè ai colloqui di lavoro del ministero e impediva di andare al bagno: la denuncia di 250 donne contro un ex funzionario francese

4.

La fatica di Trump alla Casa Bianca: i pisolini in riunione, gli impegni pubblici «mai prima delle 12»

5.

La Svizzera chiede i danni agli attivisti della Flotilla: fino a 1.100 euro per l’assistenza consolare dopo l’arresto in Israele

leggi anche
raid-israeliani-libano
ESTERI

Raid israeliano su Beirut, l’ufficio del premier Netanyahu: «Attaccato il numero due di Hezbollah»

Di Ugo Milano
FACT-CHECKING

Palestinesi accusati di operare dalla Polonia e non da Gaza? La nuova funzione di X che alimenta complotti e disinformazione

Di David Puente
striscia la notizia ezio greggio enzo iacchetti
CULTURA & SPETTACOLO

Enzo Iacchetti torna a condurre Striscia la notizia, il balzo in prima serata dopo l’exploit a Cartabianca

Di Davide Aldrigo