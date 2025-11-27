Cisgiordania, a Jenin agenti della polizia israeliana uccidono due palestinesi inermi. Poi piazzano la serranda sui cadaveri – Il video

Il video è stato diffuso dalle emittente egiziana Al-Raid ed è stato riportato anche dal quotidiano israeliano Haaretz

Due agenti della polizia di frontiera israeliana sono stati filmati mentre uccidevano a sangue freddo due palestinesi inermi a Jenin, in Cisgiordania. Il video è stato diffuso dalle emittente egiziana Al-Raid ed è stato riportato anche dal quotidiano israeliano Haaretz.

Le armi puntate, gli spari e poi la serranda sui cadaveri

Nel video, ripreso molto probabilmente con un telefono cellulare, ci sono due civili palestinesi, seduti a terra e con le mani alzate. Gli agenti israeliani li fanno alzare e li costringono a rientrare in un edificio passando sotto una serranda parzialmente alzata. Appena i due si abbassano, gli agenti sparano, uccidendoli. Poi con un bulldozer fanno crollare la serranda sui cadaveri.

«Facevano parte di un’organizzazione terroristica locale»

L’Idf e la polizia hanno comunicato che «i comandanti sul campo stanno esaminando l’accaduto e la questione sarà trasferita agli uffici competenti». Secondo fonti militari, i due palestinesi uccisi facevano parte di un’organizzazione terroristica locale. In passato, secondo la loro tesi, avevano colpito militari israeliani, con esplosivi. La loro uccisione sarebbe arrivata dopo una trattativa per la resa durata ore. Secondo testimoni locali citati da Haaretz, l’esercito aveva lanciato razzi contro la costruzione, un’azione fatta all’interno di un’operazione più ampia condotta oggi a Jenin.