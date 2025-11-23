Palestinesi accusati di operare dalla Polonia e non da Gaza? La nuova funzione di X che alimenta complotti e disinformazione

Il dato fornito alla piattaforma risulta riconducibile all'uso delle VPN. X conferma che il dato non è affidabile

Sfruttando una nuova funzione di X, diversi utenti sostengono di aver “smascherato” attivisti o reporter palestinesi, accusandoli di collegarsi in realtà da Paesi lontani da Gaza come Nigeria, Polonia, Sudafrica o Stati Uniti. Nei post circolati online compaiono gli screenshot della nuova etichetta che indica il Paese associato al profilo, mostrata ad esempio negli account di Motasem A. Dalloul (@AbujomaaGaza) o di Nadra (@Nadra_fromgaza), descritti rispettivamente come “Account based in Nigeria” o “Account based in Poland”. Da qui l’accusa: sarebbero “propagandisti stranieri” o “truffatori” che fingono di trovarsi nella Striscia. Ma questa conclusione è totalmente infondata, in quanto la nuova funzione di X non indica la posizione reale dell’utente né prova che un account operi da un Paese diverso da quello dichiarato.

Analisi

I post condividono screenshot in cui, accanto al profilo di alcuni utenti pro Palestina, compare la dicitura “Account based in Poland” e “Account based in Nigeria”. Il testo condiviso insieme alle immagini sostiene che questa informazione fornita da X indichi da dove l’utente effettui realmente il login. In alcuni casi, vengono aggiunte accuse di truffa o propaganda:

#Israele #Gaza Da ieri, sulla rete X (#Twitter) è possibile vedere da dove ogni utente effettua il login. È emerso che account che dichiaravano di operare dalla Striscia di Gaza, in realtà venivano gestiti dal #SudAfrica, #Polonia, #USA, #Irlanda e altri Paesi. Così, Farah from Gaza, ha ottenuto donazioni da molti antisemiti nazi, ma è dalla #Nigeria, Mahmoud piangeva la “fame” mentre mangiava il maiale in Polonia, e Motasem A Dalloul si spaccia ancora oggi per un “giornalista” palestinese, ma si trova in Polonia. Le fake news sulla guerra a Gaza sono state citate sui giornali “autorevoli” da giornalisti “importanti”, che vi fanno credere di avere la verità in tasca. Bisogna essere consapevoli e consumare le informazioni usando il cervello, ragionando e mettendo in dubbio anche il più famoso “esperto”…

Cosa fa davvero la nuova funzione di X

Il 14 ottobre 2025 Nikita Bier, “head of product” di X, ha annunciato l’avvio di un test (raccontato da Vice):

When you read content on X, you should be able to verify its authenticity. This is critical to getting a pulse on important issues happening in the world. As part of that, we’re experimenting with displaying new information on profiles, including which country an account is based, among other details. Starting next week, we will surface this on a handful of profiles of X team members to get feedback.

Il 15 novembre, l’analista di MacRumors Aaron Perris ha pubblicato parte del codice relativo alla nuova sezione “About Your Account”, rivelando un chiaro avviso interno:

X will show a warning on your account if you try to use a VPN to hide where your account is from when the upcoming “About Your Account” feature launches. “One of our partners has indicated that you may be connecting via a proxy—such as a VPN—which may change the country or region that is displayed on your profile” Your profile will display “Country or region may not be accurate” to other users.

Questo testo indica che X può rilevare l’uso di strumenti che modificano la posizione, come avviene con le VPN.

L’avviso su X

L’a’attuale versione della scheda mostra un altro avviso, accessibile cliccando l’icona “i”:

The country or region that an account is based can be impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically.

In pratica, X afferma chiaramente che l’informazione sul Paese non risulta affatto affidabile, che può cambiare nel tempo, che può essere influenzata da fattori non noti e che non può rappresentare, di fatto, la posizione attuale o di login dell’utente.

La nuova funzione come arma di disinformazione

Gli screenshot circolati online affermano che alcuni account “che dichiaravano di operare dalla Striscia di Gaza” twittino in realtà dall’Europa o dall’Africa. Tuttavia, il dato viene indicato da X come non affidabile proprio a causa delle variabili in gioco, come l’uso di una VPN. Sulla base di questo solo dato non è possibile affermare che si tratti di “finti gazawi”, “truffatori” o “propagandisti stranieri”.

La stessa dinamica può colpire, ad esempio, attivisti iraniani che usano VPN per evitare la sorveglianza governativa, dissidenti russi che si proteggono dal monitoraggio statale, oppositori cinesi che aggirano il Great Firewall o giornalisti che documentano conflitti senza voler esporre la propria posizione. Di fatto, la nuova funzione di X può diventare un pretesto per accusarli di “non essere reali”, delegittimare testimonianze autentiche e mettere a rischio persone già vulnerabili.

Lo stesso potrebbe accadere agli utenti israeliani che utilizzano VPN per difendersi da tentativi di hacking e per evitare di esporre la propria posizione durante i bombardamenti o in presenza di campagne di targeting. Di fatto, anche loro rischiano di subire le stesse accuse: “Non sei davvero in Israele, il tuo profilo dice USA/Irlanda/Paesi Bassi”.

La nota di Nikita Bier per X

In un post pubblicato il 22 novembre 2025, Nikita Bier annuncia la diffusione globale della nuova funzione, con una novità non automatica per gli utenti e attivisti che potrebbero operare con una VPN o che operano in Paesi dove la libertà di parola non è garantita:

And for those in countries where speech has penalties, we’ve included privacy toggles to only show your region.

In pratica, chiunque potrebbe decidere di impostare soltanto la regione geografica (ad esempio “Europe”).

In un post successivo, Nikita Bier precisa che il dato verrà aggiornato periodicamente con una frequenza differita e casuale:

There are a few rough edges that will be resolved by Tuesday. If any data is incorrect, it will be updated periodically based on best available information. This happens on a delayed and randomized schedule to preserve privacy.

Proseguendo nella discussione, Nikita Bier chiarisce (sempre in data 22 novembre 2025) che ci potrebbero essere ulteriori novità proprio in merito alla questione delle VPN.

La risposta di Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza)

In risposta alle accuse, Motasem A Dalloul pubblica un video per dimostrare la sua reale presenza a Gaza:

Good evening for the people who claim that I am from Poland and I’m tweeting and posting from Poland. I just want to tell you that if you can recognize such buildings in Poland, just tell me please, if you can recognize such tents and tent camps as you see here, just tell me if there is something like this in Poland, please let me know. Goodbye.

Il luogo della ripresa è lo stesso del video pubblicato il 20 novembre 2025, confermando ulteriormente la sua presenza sul posto.

Confrontando i due video, la struttura risulta la stessa. Non si riscontrano segnali di un video manipolato attraverso l’uso dell’AI.

Un’altra delle strutture riprese nel video del 23 novembre 2025 è presente in un’altra clip pubblicata il 29 ottobre 2025.

Considerati questi ulteriori elementi, sostenere che «@AbujomaaGaza risulterebbe effettivamente in Polonia» risulta infondato.

Il logo con lo scudo presente nella funzione

In alcuni account, come nel caso di Apple (@apple), compare un’icona a forma di scudo con un punto esclamativo. Cliccandoci sopra, si ottiene il seguente messaggio (attenzione ai condizionali):

Il Paese o l’area geografica potrebbe non corrispondere alla posizione reale Uno dei nostri partner ci ha segnalato che probabilmente questo account è connesso tramite proxy (come una VPN). Di conseguenza, sul profilo potrebbe apparire un Paese o un’area geografica che non corrisponde alla posizione reale. L’informazione potrebbe non essere accurata . Alcuni provider di Internet ricorrono automaticamente a dei proxy senza che l’utente ne sia consapevole.

Ciò che rivela questo messaggio è il riconoscimento, da parte di un partner di X, relativo all’utilizzo di una VPN pubblica di tipo commerciale, ossia un servizio fornito da terze parti. Diversamente accade quando si usa una VPN privata o non commerciale, non individuabile da questa verifica. Inoltre, X afferma che tale informazione potrebbe non essere accurata, pertanto non certa.

Perché i palestinesi usano una VPN?

Molti utenti palestinesi possono ricorrere a una VPN per ragioni legate alla sicurezza personale e alla protezione dei propri dati, soprattutto in un contesto di conflitto. L’uso di una VPN consente di nascondere l’indirizzo IP reale, evitare la geolocalizzazione, tutelarsi da possibili sorveglianze o ritorsioni, aggirare eventuali blocchi delle piattaforme. Si tratta quindi di una misura di autodifesa digitale, non di un tentativo di mascherare un’identità falsa.

Tuttavia, il timore dei cittadini palestinesi di utilizzare un servizio in qualche modo legato a Israele. Secondo il sito Techforpalestine.org, diversi servizi commerciali noti sarebbero di proprietà o legate a un’azienda israeliana, consigliando pertanto l’utilizzo di servizi come BuycatVPN. L’account della società che fornisce il servizio, Boycat, non presenta l’icona dello scudo.

Al contrario, l’account del servizio Proton VPN si.

Conclusioni

La nuova funzione di X non rivela la posizione reale degli utenti e non certifica l’uso di VPN. Mostra un Paese associato all’account costruito su segnali tecnici non trasparenti e dichiarati imprecisi dalla stessa piattaforma. Usare questo dato come prova per accusare attivisti, giornalisti o utenti di mentire sulla propria identità è fuorviante.

