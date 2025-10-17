Le foto false usate contro “Mr. Fafo”, il palestinese Saleh Al Jafarawi

Tra le immagini c'è quella di un bambino thailandese scattata ad Halloween nel 2022

Dopo l’uccisione a Gaza dell’attivista e videoreporter palestinese Saleh Al Jafarawi, noto come Mr. Fafo, diversi post su Facebook, Instagram e X hanno diffuso un collage di immagini e video che mirano a screditarlo, sostenendo che fosse un “attore di Pallywood” (termine utilizzato per sostenere che i palestinesi fingano le proprie sofferenze in una presunta industria mediatica). La teoria, già emersa in precedenza, si basa su una serie di foto decontestualizzate tutte attribuite a Saleh. Tuttavia, un’analisi delle immagini mostra che almeno due non hanno alcun legame con Al Jafarawi.

Per chi va di fretta

Al Jafarawi era un attivista e reporter locale pro-Hamas , noto per i suoi video da Gaza e per campagne umanitarie a favore dei bambini ospedalizzati.

, noto per i suoi video da Gaza e per campagne umanitarie a favore dei bambini ospedalizzati. Diverse immagini utilizzate per accusare Al Jafarawi di essere un presunto “ crisis actor ” sono false o fuori contesto.

” sono Una delle foto mostra in realtà un sedicenne ferito in Cisgiordania nel luglio 2023, non l’attivista di Gaza.

nel luglio 2023, non l’attivista di Gaza. Un’altra immagine, che raffigurerebbe un “finto morto palestinese”, è una foto di Halloween scattata in Thailandia nel 2022.

Analisi

La narrazione secondo cui Saleh Al Jafarawi sarebbe stato un “attore” è nata nell’ottobre 2023 ed è stata rilanciata principalmente da account pro-Israele su X e Facebook. Dalla sua uccisione a Gaza il 12 ottobre 2025, sui social è stato diffuso un collage che lo ritrae in tutti i suoi “ruoli” da attore.

La foto dell’ospedale: si tratta di due persone diverse

Una delle immagini più condivise mostra un giovane su un letto d’ospedale, presentato come Al Jafarawi. Tuttavia, numerose verifiche condotte da fact-checker hanno provato che si tratta in realtà di un sedicenne palestinese di Cisgiordania, ferito in un campo profughi nel luglio 2023. Il ragazzo aveva perso una gamba a seguito di un attacco israeliano e il suo video era stato pubblicato su TikTok nell’agosto 2023, mesi prima della diffusione delle accuse. Di simile fisionomia, erano tuttavia riconoscibili le differenze fisiche tra i due, tra cui un neo visibile sulla guancia sinistra del ragazzo e assente su Al Jafarawi , che confermano si tratti di persone diverse.

La foto del “finto morto”: un bambino thailandese

Un’altra immagine, diffusa per sostenere che i palestinesi fingano di essere morti, mostra un individuo in un sacco bianco mentre usa il cellulare. Anche in questo caso la foto è stata estrapolata dal suo contesto. Come già provato dal nostro team di fact checking, lo scatto è stato pubblicato per la prima volta nell’ottobre 2022 in Thailandia e raffigura un bambino mascherato per Halloween. La stessa foto era già circolata nel 2023 in gruppi Telegram e pagine Instagram con tono umoristico, senza alcun riferimento al conflitto israelo-palestinese.

Le altre foto

Altre immagini di Al Jafarawi, come quella in cui appare vicino a una macchina per risonanza magnetica, sono risultate difficili da verificare, ma non sembrano dimostrare alcuna messinscena. Secondo alcune fonti, l’attivista aveva effettivamente lavorato come volontario in ospedale, non in qualità di medico, e aveva sponsorizzato campagne di raccolta fondi per bambini. Come reporter aveva collaborato con Al Jazeera e aveva annunciato il cessate il fuoco tra Hamas e Israele.

Conclusioni

La teoria secondo cui Saleh Al Jafarawi sarebbe stato un “crisis actor” non trova riscontri, almeno nel collage condiviso, dato che le immagini utilizzate per sostenerla includono foto false o decontestualizzate.

