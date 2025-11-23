Raid israeliano su Beirut, l’ufficio del premier Netanyahu: «Attaccato il numero due di Hezbollah»

L'attacco sulla capitale libanese ha causato un morto e 21 feriti. Media: «Israele non ha informato gli Usa»

«Poco fa, nel cuore di Beirut, l’Idf ha attaccato il capo di stato maggiore (ad interim) di Hezbollah, Ali Tabatabai, responsabile della crescita e del riarmo dell’organizzazione terroristica». Lo rende noto l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, aggiungendo che l’azione è stata ordinata su raccomandazione del ministro della Difesa e del capo di stato maggiore delle forze israeliane. «Israele è determinato a perseguire i suoi obiettivi ovunque e in ogni momento», si legge nella nota. Al momento non è chiara la sorte dell’uomo, numero due della milizia filo-iraniana.

Il raid israeliano

L’attacco è avvenuto nel sobborgo di Dahiyeh e, secondo i media israeliani, si tratta del primo raid su Beirut negli ultimi cinque mesi. Stando a quanto riporta Reuters, il raid ha causato un morto e oltre 20 feriti, che sono stati portati negli ospedali della zona, riferiscono fonti mediche.

Media: «Israele non ha informato gli Usa del raid a Beirut»

Israele non ha informato in anticipo gli Stati Uniti che avrebbe colpito a Beirut. Lo riferisce un funzionario americano a Channel 12, aggiungendo che Washington era al corrente che Israele voleva intensificare gli attacchi in Libano ma non conosceva né la data né l’obiettivo. Un alto funzionario israeliano ha poi confermato che gli Stati Uniti sono stati informati solo dopo il raid.

Foto copertina: ANSA/EPA/ATEF SAFADI | Soldati israeliani con i loro carri armati in un luogo non divulgato, 28 maggio 2024