Andrea Sempio perde la pazienza mentre guarda la Tv, l’intervento a sorpresa su Rete4: le ombre sull’ossessione per Alberto Stasi

29 Novembre 2025 - 15:58 Giovanni Ruggiero
Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi
Il 37enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco scrive al programma di Gianluigi Nuzzi. Il tentativo di smentire una delle accuse che gli viene mossa: il suo essere ossessionato dal fidanzato della vittima. Le citazioni sospette del Piccolo principe e i messaggi dopo le interviste alle Iene

Andrea Sempio non ci ha visto più, mentre si parlava ancora una volta di lui e dell’omicidio di Chiara Poggi durante Quarto Grado. Davanti alla tv, l’indagato per l’omicidio di Garlasco del 13 agosto 2007 ha voluto dire la sua in diretta. Soprattutto per negare di essere ossessionato da Alberto Stasi, il fidanzato della vittima condannato a 16 anni di carcere. Durante la puntata condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, andata in onda venerdì 28 novembre su Retequattro, Sempio ha scritto un messaggio alla giornalista del programma Martina Maltagliati per chiarire tutta una serie di questioni sollevate anche durante la trasmissione.

Il messaggio che prova a smentire i sospetti

«Quando era uscita l’intervista di Stasi alle Iene avevo scritto sicuramente “Stasi lo stanno facendo santo”. Fine», ha precisato Sempio nel suo intervento. Secondo la sua versione, nei diari personali non ci sarebbero «grosse riflessioni» su Stasi, solo frasi di poche parole sparse qua e là.

L’unica eccezione riguarderebbe alcuni quaderni biografici in cui ha ripercorso la propria vita, incluso il periodo in cui venne coinvolto nell’indagine tra il 2016 e il 2017. Ma anche lì, tiene a sottolineare, il focus resta sulla sua esperienza personale.

Il caso del Piccolo Principe

Uno dei riferimenti più controversi riguarda un post pubblicato su Facebook nel luglio 2020: un’immagine con frasi tratte dal Piccolo Principe che qualcuno aveva interpretato come un messaggio indiretto rivolto ad Alberto Stasi. Sempio respinge questa lettura e difende la sua versione: quelle citazioni non avevano nulla a che vedere con il fidanzato di Chiara Poggi. Per lui si tratta di interpretazioni forzate, collegamenti costruiti da altri senza alcun fondamento reale.

Nessuna ossessione, solo risposte

«L’ossessione per Stasi però proprio no, la smentisco a meno che non inizino a prendere cose a caso riferendole a lui», ha concluso Sempio nel messaggio inviato durante la trasmissione. Sempio ribadisce di aver commentato Stasi solo in occasione delle interviste pubbliche rilasciate dall’ex fidanzato di Chiara Poggi e non dedicargli quindi tempo e attenzioni particolari.

