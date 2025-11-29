Il ringraziamento su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2025 L’anticipazione di Camera con Vista, la trasmissione di Alexander jakhnagiev in onda Domenica alle 09.40 su La7. In replica lunedì in terza serata. Il backstage delle elezioni regionali con i momenti più iconici e ironici, una riflessione sulla Guerra e i piani di Pace in Ucraina e il racconto della giornata di Carlo Verdone Sindaco di Roma per un giorno in occasione del 75esimo compleanno dell’attore. Non mancheranno le sorprese e i balletti cult. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev