Lamezia Terme, l’ambulanza arriva dopo mezz’ora e senza medico a bordo: padre muore tra le braccia del figlio 15enne

29 Novembre 2025 - 23:47 Cecilia Dardana
incidente stradale statale bari
incidente stradale statale bari
È stato il giovane a chiamare gli operatori del 118, che al telefono gli hanno fornito indicazioni sulle manovre cardiache da attuare per prestare soccorso al padre

Un uomo di 57 anni è morto questa sera a Lamezia Terme mentre il figlio di 15 anni tentava disperatamente di rianimarlo seguendo le istruzioni fornite al telefono dagli operatori del 118. L’ambulanza è arrivata dopo oltre trenta minuti e senza medico a bordo, troppo tardi per salvargli la vita. A rendere pubblica la vicenda è Saverio Ferrari, delegato provinciale del Sindacato medici italiani e sanitario del 118 in servizio all’ospedale di Soveria Mannelli, che parla di «episodio drammatico, figlio di un sistema in sofferenza profonda».

L’infarto e i tentativi di salvataggio

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe accusato un malore, probabilmente un infarto, nella propria abitazione. È stato il figlio adolescente, spaventato ma lucido, a chiamare i soccorsi. Gli operatori del 118 gli hanno spiegato come effettuare le manovre cardiache in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ma non è bastato: quando il mezzo è giunto sul posto, il 57enne era già deceduto.

«Così non si può più andare avanti»

«Questa tragedia — afferma Ferrari — è la fotografia di una situazione ormai insostenibile. Serve un intervento urgente. Mi appello al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, affinché prenda provvedimenti immediati per evitare che episodi simili possano ripetersi». La denuncia riporta al centro del dibattito pubblico i ritardi e le carenze del servizio di emergenza-urgenza in Calabria, dove mezzi insufficienti, personale ridotto e la cronica mancanza di medici a bordo delle ambulanze continuano a creare situazioni critiche.

