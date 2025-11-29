Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Lupi (Noi Moderati): "Nostra seconda Assemblea dimostra che ormai siamo una pianta robusta" – Il video

29 Novembre 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2025 "Questa nostra seconda Assemblea, con il saluto di Weber, la presenza e il grande discorso di Giorgia Meloni, decreta con forza che Noi Moderati è una realtà. Non è più un seme, ma è diventato una pianta molto robusta. In tutte le elezioni regionali dove ci siamo presentati, nelle nove regioni, abbiamo preso il 2,5% dei voti ed è il contributo che diamo alla coalizione di centrodestra e ai tanti moderati che non vanno più a votare e che finalmente hanno una casa" così il deputato Maurizio Lupi, a margine dell'assemblea nazionale di Noi Moderati al Marriot Park Hotel a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni, Schlein, Conte. Il pasticcio della sfida a Atreju: si fa o no? E tra chi?

2.

Giorgia Meloni sceglie Jeff Bezos per le forniture di beni a Palazzo Chigi. Dalla carta ai mobili da ufficio alle cineprese tutto da Amazon per 135 mila euro

3.

Malumori nel Movimento 5 stelle per il risultato ad Avellino, la città del vicepresidente Gubitosa: «Ci aspettavamo di più». E traballa la sua riconferma

4.

Veneto, la costruzione della giunta regionale alza la tensione in Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni verso la nomina di due assessori “non politici”

5.

Atreju, a sorpresa Conte rilancia: «Meloni, io sono pronto comunque al duello»