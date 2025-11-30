Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
Violentata a 24 anni in centro a Milano, l’ultimo caso di notte vicino a un locale: bloccato un 22enne

30 Novembre 2025 - 11:27 Giulia Norvegno
Mentre la ragazza era stata portata in ospedale, gli addetti alla sicurezza di un locale milanese hanno rintracciato il giovane sospettato della violenza

Una ragazza di 24 anni è stata violentata questa notte in strada in via Crocefisso, poco prima delle 3 di notte in pieno centro a Milano, nei pressi di un locale. Il personale del 118 è arrivato in via Crocefisso e l’ha trasportata alla Clinica Mangiagalli, dove si trova il centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD).

La giovane ha denunciato quanto successo ai carabinieri. Nel frattempo la sicurezza del locale aveva già bloccato un ragazzo di 22 anni incensurato che è stato denunciato. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano per i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto.

Ad avvisare la sicurezza del locale di cosa era accaduto sarebbero stati amici della ragazza. Lei e il giovane denunciato si erano conosciuti. I carabinieri del nucleo investigativo guidati dal colonnello Antonio Coppola stanno ora vagliando con attenzione tutti gli elementi per accertare i fatti.

Via Crocifisso è una strada signorile stretta e poco frequentata ma nella zona ci sono diverse telecamere che potranno essere utili insieme ai rilievi che sono proseguiti fino alle prime ore dell’alba. Unico indizio, a poche ore di distanza, la macchia di sangue rimasta su un’auto parcheggiata.

