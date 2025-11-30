Violentata a 24 anni in centro a Milano, l’ultimo caso di notte vicino a un locale: bloccato un 22enne

Mentre la ragazza era stata portata in ospedale, gli addetti alla sicurezza di un locale milanese hanno rintracciato il giovane sospettato della violenza

Una ragazza di 24 anni è stata violentata questa notte in strada in via Crocefisso, poco prima delle 3 di notte in pieno centro a Milano, nei pressi di un locale. Il personale del 118 è arrivato in via Crocefisso e l’ha trasportata alla Clinica Mangiagalli, dove si trova il centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD).

La giovane ha denunciato quanto successo ai carabinieri. Nel frattempo la sicurezza del locale aveva già bloccato un ragazzo di 22 anni incensurato che è stato denunciato. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano per i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto.

Ad avvisare la sicurezza del locale di cosa era accaduto sarebbero stati amici della ragazza. Lei e il giovane denunciato si erano conosciuti. I carabinieri del nucleo investigativo guidati dal colonnello Antonio Coppola stanno ora vagliando con attenzione tutti gli elementi per accertare i fatti.

Via Crocifisso è una strada signorile stretta e poco frequentata ma nella zona ci sono diverse telecamere che potranno essere utili insieme ai rilievi che sono proseguiti fino alle prime ore dell’alba. Unico indizio, a poche ore di distanza, la macchia di sangue rimasta su un’auto parcheggiata.