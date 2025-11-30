Strage a una festa di compleanno in California, almeno 4 morti: «Tra le vittime anche bambini». Il sospetto dell’agguato – Il video

L'ufficio dello sceriffo non esclude che si sia trattato di un attacco mirato. Gli spari contro i membri di una famiglia che festeggiava un compleanno in un locale

È di almeno quattro persone il primo bilancio di una sparatoria vicino a Stockton, in California, avvenuta alle 18 ora locale. I feriti sono una decina, tutti trasportati negli ospedali locali, come riporta l’edizione online di Usa Today. Sul caso indaga l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. Della vicenda è stato informato anche il governatore della California, Gavin Newson.

I bambini tra le vittime

Secondo la portavoce dello sceriffo, Heather Brent, tra le vittime della sparatoria ci sarebbe anche un bambino. Altri minori sono rimasti feriti. I colpi di pistola sono stati esplosi in un locale dove si stava svolgendo un compleanno.

L’ipotesi dell’attacco mirato

Ignota finora l’identità dell’aggressore, che potrebbe aver colpito in modo mirato i componenti della stessa famiglia. L’ufficio dello sceriffo ha confermato che «le prime indicazioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di un raid mirato e gli investigatori stanno esplorando tutte le possibilità».

