Strage a una festa di compleanno in California, almeno 4 morti: «Tra le vittime anche bambini». Il sospetto dell’agguato – Il video
È di almeno quattro persone il primo bilancio di una sparatoria vicino a Stockton, in California, avvenuta alle 18 ora locale. I feriti sono una decina, tutti trasportati negli ospedali locali, come riporta l’edizione online di Usa Today. Sul caso indaga l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. Della vicenda è stato informato anche il governatore della California, Gavin Newson.
I bambini tra le vittime
Secondo la portavoce dello sceriffo, Heather Brent, tra le vittime della sparatoria ci sarebbe anche un bambino. Altri minori sono rimasti feriti. I colpi di pistola sono stati esplosi in un locale dove si stava svolgendo un compleanno.
***INFORMATIONAL UPDATE***— San Joaquin County Sheriff’s Office (@SJSheriff) November 30, 2025
SAN JOAQUIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE
Shortly before 6:00 p.m., our dispatch center received reports of a shooting that occurred near the 1900 block of Lucile Avenue in Stockton. We can confirm at this time that approximately 14 individuals were struck… pic.twitter.com/aqMWRWnsRa
L’ipotesi dell’attacco mirato
Ignota finora l’identità dell’aggressore, che potrebbe aver colpito in modo mirato i componenti della stessa famiglia. L’ufficio dello sceriffo ha confermato che «le prime indicazioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di un raid mirato e gli investigatori stanno esplorando tutte le possibilità».
In aggiornamento