Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
ATTUALITÀInchiesteLazioLicenziamentiRoma

Licenziata dal Canottieri Roma, il confronto negato e i problemi del figlio. Parla a Open la dipendente cacciata: «Il “tu” a una socia? Solo un pretesto»

01 Dicembre 2025 - 18:52 Cecilia Dardana
embed
circolo canottieri roma
circolo canottieri roma
La donna respinge ogni accusa mossa dal circolo e racconta per la prima volta come si siano svolti i fatti secondo lei

Dopo la versione del presidente del Circolo Canottieri Roma, Paolo Vitale, arriva quella della donna al centro della vicenda, l’addetta alle pulizie licenziata a luglio dopo 24 anni di servizio. In un’intervista a Open, la donna respinge una a una le contestazioni mosse dal circolo e racconta per la prima volta come si siano svolti secondo lei i fatti: «Non voglio passare per quella che è stata licenziata per una cosa che non ho mai fatto. Essere aggressiva con una donna incinta poi, non esiste». La vicenda, che risale a luglio di quest’anno, si è trasformata in un caso giudiziario e dovrà essere sbrogliata tra le aule di un tribunale. sarà infatti il giudice del lavoro, con una prima udienza a gennaio, a stabilire chi ha torto e chi ha ragione.

La versione della donna: «Le ho sempre dato del “lei”»

Il suo racconto parte da quella socia incinta che, secondo il circolo, sarebbe stata trattata con toni arroganti e destinataria di un asciugamano lanciato «con fare dispregiativo». La versione della dipendente è diversa: «Io con la signora ho parlato la mattina verso le 10, era la prima volta che ci vedevamo. Le ho chiesto se fosse incinta e lei mi ha detto di sì. Io le ho detto: “Anche io sto diventando nonna”. Poi, sempre dando del “lei”, le ho fatto tantissimi auguri e basta». Un incontro cordiale, sostiene, senza alcuna tensione e molto lontano dalla scena descritta dal presidente del circolo Vitale.

«La questione dell’asciugamano riguarda un’altra socia»

La donna spiega inoltre che l’episodio dell’asciugamano contestato non riguarderebbe nemmeno la stessa persona: «La questione dell’asciugamano riguarda un’altra socia, non è la stessa persona. Nel pomeriggio un’altra signora mi ha chiesto se poteva avere un telo e io gliel’ho dato. Le ho chiesto se fosse iscritta solo perché le dovevo addebitare l’asciugamano, che costa un’euro e cinquanta. Sempre dandole del “lei”». Poi è categorica: «Io non mi sono mai e poi mai permessa di tirare un asciugamano a nessuno. Tantomeno di sottrarre il lettino al marito della signora». A sostegno della sua versione, aggiunge di non essere stata la sola a dirlo: «Ci sono anche due testimoni, soci a loro volta, che hanno parlato con il dottor Vitale. Gli hanno detto che io non ho fatto nessun gesto. Però lui non ha voluto sentir ragioni».

Ti potrebbe interessare

La mail e il confronto negato

La dipendente racconta anche di aver chiesto di visionare la mail della socia che, a dire dei vertici del circolo, ha originato la contestazione. Ma senza successo: «Io ho fatto richiesta formale, tramite Pec, di vedere la mail della signora, ma non mi è stato permesso. Così, per averla, ho dovuto citare il club in tribunale. Altrimenti avrei querelato la signora e basta. Ho anche chiesto di avere un confronto con lei. Mi è stato risposto che “non si fanno i confronti all’americana”». Poi allarga lo sguardo oltre il singolo episodio: «La verità è che io sono molto schietta, è questo che dà fastidio di me. La verità è che, siccome ci siamo antipatici a vicenda, io e il presidente, lui ha trovato un pretesto per mandarmi via».

I ritardi e i problemi familiari

Il presidente Vitale ha parlato di ritardi e richiami precedenti. La donna ammette le sue colpe ma spiega: «Anche in segreteria fanno i ritardi, ma a loro non è mai arrivata una lettera, mai. Loro sapevano anche i miei problemi a casa. Mio figlio ha un disturbo oppositivo provocatorio. E alcune volte mandarlo a scuola era veramente difficile: o non si svegliava, o non gli andava, o non voleva vestirsi. Quando, dati i miei ritardi, mi è stato chiesto quale fosse il problema, io l’ho specificato, ma non mi sono venuti incontro». Poi sottolinea che i richiami sarebbero iniziati solo con la nuova gestione: «Io sono al circolo dal 2001, da 24 anni, e non ho preso mai una lettera di richiamo. Da quando è arrivato il dottor Vitale, 4 anni fa, ho preso lettere di richiamo a raffica». E non sarebbe la sola in famiglia ad aver vissuto problemi sul posto di lavoro: «Anche mio marito lavora al circolo. Era in portineria, poi magicamente, dopo 35 anni, è stato demansionato ed è stato spostato allo spogliatoio».

L’offerta economica (ridicola)

Sul tavolo, spiega a Open, c’era stata un’offerta economica per chiudere la vertenza: «È vero che mi è stata fatta un’offerta dal circolo, ma era bassissima. Io non ho accettato, ma non è vero che ho fatto una controfferta spropositata, anche perché accettare significava confermare ciò di cui sono accusata». E se il tribunale dovesse darle ragione e disporre il reintegro «non ci sarebbe più lo spirito di una volta, ormai si è deteriorato un po’. Però io ho altri dieci anni di mutuo da pagare». E inevitabilmente un pensiero va al marito, che ancora lavora al circolo: «Se siamo preoccupati? Io sinceramente sì, un po’ sì».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Abbraccia la bambina fuori da scuola e la porta via, ma è uno sconosciuto. La scena davanti agli occhi della madre: «Gliel’ho strappata dalle braccia»

2.

Dentro «La casetta di Nonna Gemma» data gratis alla famiglia del bosco, i dubbi dietro l’imprenditore: quanto costa al giorno e cosa ci può guadagnare – Il video

3.

Addetta alle pulizie dà del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma: il club la licenzia, lei lo trascina in tribunale

4.

MediaWorld e il caso degli iPad venduti a 15 euro. Il consiglio del legale: «Il cliente non accetti l’offerta di versare più soldi»

5.

Garlasco, i «plurimi indizi» sul movente di Sempio, il nodo del Dna e la dinamica dell’omicidio: quali sono le piste degli inquirenti

leggi anche
circolo canottieri roma
ATTUALITÀ

Addetta alle pulizie licenziata per aver dato del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma, parla a Open il presidente del club: «Ecco perché l’abbiamo mandata via». La replica del legale di lei

Di Cecilia Dardana
circolo canottieri roma
ATTUALITÀ

Addetta alle pulizie dà del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma: il club la licenzia, lei lo trascina in tribunale

Di Cecilia Dardana
licenziamento palestina libera teatro scala
ATTUALITÀ

Licenziata per aver urlato «Palestina libera» alla Scala, condannato il Teatro: «Fu allontanamento politico» Quanto vale il risarcimento

Di Alba Romano