I migliori licei d’Italia 2025, comanda il Ferrari di Este. Milano e Roma, il fallimento degli istituti quadriennali: la classifica

A Milano guidano Berchet e Volta, a Roma conferme per Righi e Visconti. La classifica Eduscopio

È lo scientifico delle scienze applicate Giovanni Battista Ferrari di Este, nel Padovano, la scuola superiore migliore di tutta Italia, seguita a ruota dallo scientifico Giovenale Ancina di Fossano, in provincia di Cuneo, e il Giorgio Dal Piaz di Feltre. A sancirlo la classifica «Eduscopio 2025», curata dalla Fondazione Agnelli, che stila ogni anno un ranking di tutte le scuole italiane in base ai risultati universitari (esami sostenuti e voti presi) così come la vita lavorativa degli ex studenti (tasso di occupazione e coerenza tra studio e lavoro).

A Milano il Volta comanda indisturbato la classifica degli scientifici mentre il Berchet ribalza in testa per quanto riguarda i licei classici. Mentre a Roma doppia conferma, rispettivamente per il Righi e il Visconti. Firenze è guidata dal Galileo e dal Machiavelli, scientifico che batte i risultati dei migliori licei milanesi e romani. Napoli è dominata dal Convitto Vittorio Emanuele II in entrambi gli indirizzi mentre a Torino il classico torna appannaggio del Camillo Benso di Cavour.

Il fallimento del percorso quadriennale

Sono oltre 8.150 le scuole schedate dalla ricerca di Eduscopio, che ha passato in rassegna i dati di quasi un milione e mezzo di giovani. Tra questi, per la prima volta in assoluto, anche quelli degli studenti che hanno frequentato gli istituti quadriennali, che permettono di ricevere il diploma in un anno in meno rispetto ai classici cinque. Nonostante una valutazione ufficiale non sia ancora stata resa pubblica, è proprio Eduscopio 2025 a fornire una prima lettura dei dati: i 1.885 ragazzi e ragazze che hanno optato per questa soluzione ottengono mediamente risultati peggiori di chi invece segue il percorso tradizionale. Secondo Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, c’è il rischio di «effetti negativi sulle competenze degli studenti e sulle loro prospettive successive, in assenza di un profondo ripensamento didattico e organizzativo».

I migliori licei di Milano

A Milano per i licei classici si conferma la lotta a due tra Berchet, quest’anno al primo posto, e Sacro Cuore. Ritorna nella top 3 una vecchia gloria meneghina come il Carducci, che scalza la paritaria Alexis Carrel, mentre salgono in top 7 anche Beccaria, Manzoni e Parini. Per i licei scientifici, il Volta continua a dominare la classifica seguito dal Leonardo. A chiudere il podio l’Alexis Carrel, che approfitta della caduta del Sacro Cuore fino all’ottavo posto insieme al Vittorini (quarto), San Raffaele, Einstein e Vittorio Veneto. Per i linguistici è sempre la Civica Manzoni il primo istituto della classe, mentre al secondo posto c’è la sorpresa Maria Consolatrice. Stabile la classifica dei licei artistici: Sacro Cuore primo della classe, poi Orsoline di San Carlo e Brera.

I migliori licei di Roma

Nella capitale sono otto anni che l’Augusto Righi comanda il ranking dei licei scientifici, mentre per il secondo posto nel 2025 spunta l’istituto paritario San Giovanni Battista. Terzo il Giuseppe Peano. Per i classici il podio è pari e identico a quello di un anno fa: comanda il Visconti, seguito dal Mamiani e dal Tasso. Esce dalla top 10 lo storico istituto Virgilio. Tra i linguistici il Renzo Levi scalza al primo posto l’Amaldi mentre per gli artistici trionfa il Sant’Orsola davanti al Caravaggio.