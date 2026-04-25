Dopo Ratzinger ora ci riprova Papa Leone XIV: visita pastorale a La Sapienza a Roma il 14 maggio

Il Pontefice sarà accolto nell'ateneo tra i più importanti d'Italia. Nel 2008 la visita di Papa Benedetto XVI fu annullata per le proteste

Ora è ufficiale: giovedì 14 maggio Papa Leone XIV farà una visita pastorale all’Università di Roma Sapienza. Si tratta di un appuntamento importante, che arriva dopo il precedente del 2008, quando la visita di Papa Benedetto XVI fu annullata a seguito di accese polemiche e proteste dentro l’ateneo. La presenza del Pontefice nella prima università della Capitale segna dunque un momento di importante apertura e dialogo tra il mondo accademico e la Santa Sede.

Il programma

L’arrivo del Pontefice è previsto alle ore 10.20 alla cappella universitaria “Divina Sapienza”, dove sarà accolto dal cardinale vicario Baldassare Reina, dal rettore dell’Università Antonella Polimeni e dal cappellano don Gabriele Vecchione. Saluterà gli studenti al piazzale centrale, alla scalinata monumentale. Alle 10.45 incontrerà il Rettore nel Palazzo del Rettorato e la firma del Libro d’Onore. Poi, alle 11, nel corridoio antistante lo Studio di Rappresentanza, verrà scoperta una targa a ricordo della visita, a cui seguirà un saluto ai membri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione della Sapienza Università di Roma. Infine Papa Leone visiterà la mostra “Sapienza e i Papi”, allestita negli spazi dell’ateneo. Alle 11.30, in Aula Magna, terrà un discorso ai docenti, agli studenti e al personale tecnico- amministrativo, con uno scambio di doni e il saluto a una rappresentanza degli studenti. Prima di fare ritorno in Vaticano, il Santo Padre sosterà sulla scalinata per un ulteriore saluto.

Cardinale Reina: «Contenti della visita pastorale, il dialogo è importante»

«Siamo molto contenti della visita pastorale che il Santo Padre farà il prossimo 14 maggio alla Sapienza Università di Roma», ha commentato il cardinale Reina. «Papa Leone XIV ha mostrato sempre grande attenzione al mondo giovanile e ha chiesto alla sua diocesi di accompagnare i cammini di crescita nella fede delle nuove generazioni. La Sapienza Università di Roma è la più grande università d’Europa. Entrare in dialogo con quanti si affacciano al futuro attraverso le varie scienze e la ricerca è di fondamentale importanza. Ci metteremo in ascolto di quanto il Santo Padre dirà durante la visita e ne faremo tesoro per la pastorale universitaria e la pastorale giovanile» ha sottolineato.