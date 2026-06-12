Blanco si prepara all’esame di maturità su Instagram – Il video

Il cantante aveva lasciato la scuola dopo il suo primo contratto discografico ma quest'anno è tornato sui banchi per prendere il diploma

In compagnia del suo pappagallino giallo, Blanco si prepara per l’esame di maturità: il cantante 23enne sta studiando per la prova finale del liceo delle scienze umane. Aveva lasciato la scuola all’epoca della firma del suo primo contratto discografico. Lo scorso gennaio aveva però raccontato in una intervista ad Icon di aver ricominciato a studiare: «Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi. Non tutto gira intorno a questa roba».

Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram Blanco ripete la definizione di “oggetto del diritto”, preparandosi all’esame che inizierà il 18 giugno con la prima prova (italiano).