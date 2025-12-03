Ex Ilva, Schlein: In ballo 20mila posti di lavoro, Meloni porti dossier a Palazzo Chigi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 "La situazione dell'Ex Ilva è drammatica, ci sono 20mila posti di lavoro a rischio, i lavoratori stanno scioperando. Giorgia Meloni si assuma la responsabilità della situazione, serve un intervento dello Stato che lavori alla decarbonizzazione. La Presidente del Consiglio porti il dossier a Palazzo Chigi", lo ha detto la Segretaria Pd Elly Schlein intervistata dall'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev