Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Ex Ilva, Schlein: In ballo 20mila posti di lavoro, Meloni porti dossier a Palazzo Chigi – Il video

03 Dicembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 "La situazione dell'Ex Ilva è drammatica, ci sono 20mila posti di lavoro a rischio, i lavoratori stanno scioperando. Giorgia Meloni si assuma la responsabilità della situazione, serve un intervento dello Stato che lavori alla decarbonizzazione. La Presidente del Consiglio porti il dossier a Palazzo Chigi", lo ha detto la Segretaria Pd Elly Schlein intervistata dall'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Rocco Casalino e il nuovo giornale: «Ho bisogno di giornalisti bravi, aspetto i curriculum via mail»

2.

La scalata Pd, le battaglie pro-Pal, la svolta con Renzi che umiliò D’Alema. Chi è Federica Mogherini, l’ex ministra fermata in Belgio per frode

3.

Elly Schlein non va ad Atreju, la conferma di Donzelli: «Ci saranno tutti tranne lei». Renzi: «Ci vado, ma Meloni non vuol parlare con me» – Il video

4.

Mario Draghi ai giovani: «Dovete pretendere di più da Italia ed Europa». Il boom economico possibile con l’AI e l’Ue inceppata – Il video

5.

Un’altra poltrona per Rosario Andreozzi, chi è il politico napoletano di Avs che si è fatto il triplete personale