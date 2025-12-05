Svenuti alla riunione in parrocchia, panico anche tra i bambini del catechismo: soccorsi dai vigili del fuoco, tre finiscono in ospedale

Il sospetto di intossicazione da monossido di carbonio durante una riunione nella parrocchia di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Si sentono male anche due bambini: i sintomi di vertigini e nausea che hanno lasciato pochi dubbi ai vigili del fuoco

Sono svenuti mentre era in corso una riunione dei genitori in una stanza e una lezione di catechismo in un’altra le nove persone, tra cui tre minori, soccorsi in una parrocchia di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. L’allarme è scattato attorno alle 19.45 nei locali della curia di via di Cambiano Alto quando due persone sono improvvisamente crollate a terra. Appena entrati, i soccorritori – dotati di rivelatore portatile – hanno notato l’attivazione dello strumento che segnalava la presenza di monossido di carbonio, gas inodore e altamente pericoloso. A quel punto è stata immediatamente richiesta l’assistenza dei vigili del fuoco di Firenze, che hanno effettuato una verifica strumentale riscontrando livelli elevati del gas.

I sospetti sulla caldaia

Le misurazioni hanno fatto ipotizzare che la dispersione sia legata a una caldaia presente nell’edificio, anche se gli accertamenti sono ancora in corso per definire le cause esatte. Nel frattempo i presenti sono stati evacuati e affidati alle cure del personale sanitario. In totale nove persone hanno manifestato sintomi di intossicazione come vertigini, nausea e perdita di sensi. Tra gli adulti, tre sono stati portati in codice giallo in ospedale. Nessuno risulta in condizioni critiche. Sul posto è arrivata anche la sindaca Francesca Giannì. L’area è stata messa in sicurezza e subito ventilata, mentre tecnici e vigili del fuoco hanno proseguito le verifiche sugli impianti per evitare ulteriori rischi. Gli accertamenti continueranno per chiarire le cause della fuga di gas e garantire la sicurezza dei locali.