«La Scossa»: l’evento di Open a Roma sulle sfide dell’energia

Appuntamento per il 10 dicembre a Roma. Presenti sul palco i protagonisti della transizione energetica italiana, a partire dal ministro Pichetto Fratin e dai grandi player del settore

Che si parli di cambiamenti climatici, guerre o crescita economica, non c’è sfida del presente che non si intrecci in modo inestricabile con il tema che più di ogni altro ha scalato l’agenda delle priorità: l’energia. L’Italia, così come gli altri Paesi europei, si trova a un punto di svolta, impegnata a conciliare la transizione verso un’economia più sostenibile con la sicurezza delle forniture e prezzi accessibili nelle bollette di famiglie e imprese.

Per raccontare questa sfida, tanto complessa quanto affascinante, Open porta a Roma i protagonisti delle politiche energetiche italiane per un evento dal titolo La Scossa – Il mix di energie per mettere in sicurezza l’Italia e la sua bellezza, che si terrà mercoledì 10 dicembre all’Ara Pacis, a Roma. L’evento, organizzato e curato interamente dalla redazione di Open, è patrocinato dal Comune di Roma e dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

I confronti sull’energia del futuro

Sul palco allestito all’interno del museo si alterneranno decine di ospiti. Tra i protagonisti principali il ministro Gilberto Pichetto Fratin e Aurelio Regina, vicepresidente di Confindustria con delega all’energia, entrambi intervistati dal direttore di Open Franco Bechis. Per raccontare l’evoluzione del Green Deal europeo si confronteranno gli eurodeputati Nicola Procaccini (FdI) e Giorgio Gori (Pd). Mentre Angelo Bonelli, leader di Avs, e Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, si confronteranno su rischi e opportunità del ritorno del nucleare in Italia. Spazio anche alle sfide per le amministrazioni comunali, con lo scambio di esperienze e progetti tra Roma e Venezia e il confronto tra i governatori Eugenio Giani (Toscana) e Francesco Rocca (Lazio).

L’agenda completa dell’evento

09:15 saluti

09: 30 L’energia del futuro: con Luca Mastrantonio (Ceo Nuclitalia and Head of Nuclear Innovation in Enel Group), Lorenzo Mottura (Executive Vice President della Divisione Strategy, Corporate Development & Innovation Edison) e Giovanni Guzzetta (costituzionalista) conducono Sara Menafra e Franco Bechis

di Franco Bechis 11:00 L’Enel, il nucleare e le nuove fonti di energia per tenere accesa l’Italia Colloquio con Nicola Rossi (Head of Innovation Enel group)

(Head of Innovation Enel group) 11:30 L’Eni, l’innovazione tecnologica e la sicurezza energetica.

Colloquio con Annalisa Muccioli (Head of Research & Technological Innovation Eni)

Colloquio con (Head of Research & Technological Innovation Eni) 12:00 Cosa possono fare le amministrazioni locali nella crisi energetica? con Ornella Segnalini (Assessora Lavori pubblici e infrastrutture Roma capitale), e Massimiliano De Martin (Assessore Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente città di Venezia) conduce Gianluca Brambilla

14:15 Il nucleare ci può salvare dalla crisi climatica? Intervista di Serena Danna a Francesca Giovannini (Direttrice Esecutiva del programma di ricerca sul nucleare di Harvard)

(Direttrice Esecutiva del programma di ricerca sul nucleare di Harvard) 14:30 Rischi e opportunità del ritorno al nucleare, con Andrea Malizia (Professore Associato in Misure e Strumentazioni Nucleari a Tor Vergata), Pippo Ranci (professore, advisor European University Institute) e Luca Romano (Avvocato dell’Atomo) conduce Gianluca Brambilla

Foto di copertina: Dreamstime/Valcav Volrab