Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
SOSTENIBILITÀEnergia elettricaEnergie rinnovabiliLazioNuclearePolitiche energeticheRoma

«La Scossa»: l’evento di Open a Roma sulle sfide dell’energia

05 Dicembre 2025 - 17:09 Gianluca Brambilla
embed
scossa evento open roma
scossa evento open roma
Appuntamento per il 10 dicembre a Roma. Presenti sul palco i protagonisti della transizione energetica italiana, a partire dal ministro Pichetto Fratin e dai grandi player del settore

Che si parli di cambiamenti climatici, guerre o crescita economica, non c’è sfida del presente che non si intrecci in modo inestricabile con il tema che più di ogni altro ha scalato l’agenda delle priorità: l’energia. L’Italia, così come gli altri Paesi europei, si trova a un punto di svolta, impegnata a conciliare la transizione verso un’economia più sostenibile con la sicurezza delle forniture e prezzi accessibili nelle bollette di famiglie e imprese.

Per raccontare questa sfida, tanto complessa quanto affascinante, Open porta a Roma i protagonisti delle politiche energetiche italiane per un evento dal titolo La Scossa – Il mix di energie per mettere in sicurezza l’Italia e la sua bellezza, che si terrà mercoledì 10 dicembre all’Ara Pacis, a Roma. L’evento, organizzato e curato interamente dalla redazione di Open, è patrocinato dal Comune di Roma e dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

I confronti sull’energia del futuro

Sul palco allestito all’interno del museo si alterneranno decine di ospiti. Tra i protagonisti principali il ministro Gilberto Pichetto Fratin e Aurelio Regina, vicepresidente di Confindustria con delega all’energia, entrambi intervistati dal direttore di Open Franco Bechis. Per raccontare l’evoluzione del Green Deal europeo si confronteranno gli eurodeputati Nicola Procaccini (FdI) e Giorgio Gori (Pd). Mentre Angelo Bonelli, leader di Avs, e Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, si confronteranno su rischi e opportunità del ritorno del nucleare in Italia. Spazio anche alle sfide per le amministrazioni comunali, con lo scambio di esperienze e progetti tra Roma e Venezia e il confronto tra i governatori Eugenio Giani (Toscana) e Francesco Rocca (Lazio).

L’agenda completa dell’evento

  • 09:15 saluti
  • 09: 30 L’energia del futuro: con Luca Mastrantonio (Ceo Nuclitalia and Head of Nuclear Innovation in Enel Group), Lorenzo Mottura (Executive Vice President della Divisione Strategy, Corporate Development & Innovation Edison) e Giovanni Guzzetta (costituzionalista) conducono Sara Menafra e Franco Bechis
  • 10:15 intervista al ministro Gilberto Pichetto Fratin di Franco Bechis
  • 11:00 L’Enel, il nucleare e le nuove fonti di energia per tenere accesa l’Italia Colloquio con Nicola Rossi (Head of Innovation Enel group)
  • 11:30 L’Eni, l’innovazione tecnologica e la sicurezza energetica.
    Colloquio con Annalisa Muccioli (Head of Research & Technological Innovation Eni)
  • 12:00 Cosa possono fare le amministrazioni locali nella crisi energetica? con Ornella Segnalini (Assessora Lavori pubblici e infrastrutture Roma capitale), e Massimiliano De Martin (Assessore Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente città di Venezia) conduce Gianluca Brambilla
  • 12:45 Le sfide energetiche dell’Europa panel con in presenza Nicola Procaccini (eurodeputato FdI) e in collegamento da Bruxelles Giorgio Gori (eurodeputato Pd) conduce Franco Bechis
  • Pausa
  • 14:15 Il nucleare ci può salvare dalla crisi climatica? Intervista di Serena Danna a Francesca Giovannini (Direttrice Esecutiva del programma di ricerca sul nucleare di Harvard)
  • 14:30 Rischi e opportunità del ritorno al nucleare, con Andrea Malizia (Professore Associato in Misure e Strumentazioni Nucleari a Tor Vergata), Pippo Ranci (professore, advisor European University Institute) e Luca Romano (Avvocato dell’Atomo) conduce Gianluca Brambilla
  • 15:30 Come ridurre la spesa energetica attraverso lo sviluppo delle rinnovabili – Laura Onnis (Ad Elgea spa-Autostrade e vicepresidente Italia Solare), Simone Togni (Presidente di ANEV- eolico) e Claudia Meloni (ricercatrice ENEA) conduce Gianluca Brambilla
  • 16:15 Nucleare sì o no? Faccia a faccia politico tra Angelo Bonelli (AVS) e Maurizio Lupi (Noi moderati) conduce Sara Menafra
  • 16:45 L’energia che cambia l’Italia – intervista di Franco Bechis ad Aurelio Regina, Presidente Fondimpresa e delegato Confindustria all’energia
  • 17:30 Energia, sviluppo e territorio: con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, e Francesco Rocca, presidente Regione Lazio, conduce Sara Menafra

Foto di copertina: Dreamstime/Valcav Volrab

Articoli di SOSTENIBILITÀ più letti
1.

L’Ue verso il passo indietro sullo stop alle caldaie a gas: salta l’ipotesi di vietarne la vendita a partire dal 2029

2.

Stardust, la startup dei record che vuole raffreddare la Terra deviando i raggi del Sole: tra gli investitori c’è anche la famiglia Agnelli

3.

Veneto, bocciata la maxi causa di 58 cittadini contro l’inquinamento: «Le misure anti-smog spettano alla politica»

4.

Greta Thunberg non si accontenta del G20: «Per i leader il cambiamento climatico non è una priorità»

5.

Le trivelle sono tornate. A tre anni dallo stop, il governo si rimette a cercare petrolio e gas: sbloccate 34 licenze esplorative

leggi anche
unione europea gas russia
ESTERI

Stop graduale al gas russo, dall’autunno 2027 l’Ue non ne importerà più: «Mai più dipendenti da Mosca»

Di Alba Romano
ue rinvio stop caldaie gas
SOSTENIBILITÀ

L’Ue verso il passo indietro sullo stop alle caldaie a gas: salta l’ipotesi di vietarne la vendita a partire dal 2029

Di Gianluca Brambilla
cop30-intervista
SOSTENIBILITÀ

Cop30, l’esperta Eleonora Cogo: «Accordo al ribasso, ma la transizione energetica è avviata e non si fermerà» – L’intervista

Di Gianluca Brambilla
target-ue-clima-2040
SOSTENIBILITÀ

Green Deal, c’è l’accordo sul nuovo target Ue per il clima: emissioni giù del 90% entro il 2040. L’Italia la spunta sui crediti di carbonio

Di Gianluca Brambilla