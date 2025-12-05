«La Scossa»: l’evento di Open a Roma sulle sfide dell’energia
Che si parli di cambiamenti climatici, guerre o crescita economica, non c’è sfida del presente che non si intrecci in modo inestricabile con il tema che più di ogni altro ha scalato l’agenda delle priorità: l’energia. L’Italia, così come gli altri Paesi europei, si trova a un punto di svolta, impegnata a conciliare la transizione verso un’economia più sostenibile con la sicurezza delle forniture e prezzi accessibili nelle bollette di famiglie e imprese.
Per raccontare questa sfida, tanto complessa quanto affascinante, Open porta a Roma i protagonisti delle politiche energetiche italiane per un evento dal titolo La Scossa – Il mix di energie per mettere in sicurezza l’Italia e la sua bellezza, che si terrà mercoledì 10 dicembre all’Ara Pacis, a Roma. L’evento, organizzato e curato interamente dalla redazione di Open, è patrocinato dal Comune di Roma e dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
I confronti sull’energia del futuro
Sul palco allestito all’interno del museo si alterneranno decine di ospiti. Tra i protagonisti principali il ministro Gilberto Pichetto Fratin e Aurelio Regina, vicepresidente di Confindustria con delega all’energia, entrambi intervistati dal direttore di Open Franco Bechis. Per raccontare l’evoluzione del Green Deal europeo si confronteranno gli eurodeputati Nicola Procaccini (FdI) e Giorgio Gori (Pd). Mentre Angelo Bonelli, leader di Avs, e Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, si confronteranno su rischi e opportunità del ritorno del nucleare in Italia. Spazio anche alle sfide per le amministrazioni comunali, con lo scambio di esperienze e progetti tra Roma e Venezia e il confronto tra i governatori Eugenio Giani (Toscana) e Francesco Rocca (Lazio).
L’agenda completa dell’evento
- 09:15 saluti
- 09: 30 L’energia del futuro: con Luca Mastrantonio (Ceo Nuclitalia and Head of Nuclear Innovation in Enel Group), Lorenzo Mottura (Executive Vice President della Divisione Strategy, Corporate Development & Innovation Edison) e Giovanni Guzzetta (costituzionalista) conducono Sara Menafra e Franco Bechis
- 10:15 intervista al ministro Gilberto Pichetto Fratin di Franco Bechis
- 11:00 L’Enel, il nucleare e le nuove fonti di energia per tenere accesa l’Italia Colloquio con Nicola Rossi (Head of Innovation Enel group)
- 11:30 L’Eni, l’innovazione tecnologica e la sicurezza energetica.
Colloquio con Annalisa Muccioli (Head of Research & Technological Innovation Eni)
- 12:00 Cosa possono fare le amministrazioni locali nella crisi energetica? con Ornella Segnalini (Assessora Lavori pubblici e infrastrutture Roma capitale), e Massimiliano De Martin (Assessore Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente città di Venezia) conduce Gianluca Brambilla
- 12:45 Le sfide energetiche dell’Europa panel con in presenza Nicola Procaccini (eurodeputato FdI) e in collegamento da Bruxelles Giorgio Gori (eurodeputato Pd) conduce Franco Bechis
- Pausa
- 14:15 Il nucleare ci può salvare dalla crisi climatica? Intervista di Serena Danna a Francesca Giovannini (Direttrice Esecutiva del programma di ricerca sul nucleare di Harvard)
- 14:30 Rischi e opportunità del ritorno al nucleare, con Andrea Malizia (Professore Associato in Misure e Strumentazioni Nucleari a Tor Vergata), Pippo Ranci (professore, advisor European University Institute) e Luca Romano (Avvocato dell’Atomo) conduce Gianluca Brambilla
- 15:30 Come ridurre la spesa energetica attraverso lo sviluppo delle rinnovabili – Laura Onnis (Ad Elgea spa-Autostrade e vicepresidente Italia Solare), Simone Togni (Presidente di ANEV- eolico) e Claudia Meloni (ricercatrice ENEA) conduce Gianluca Brambilla
- 16:15 Nucleare sì o no? Faccia a faccia politico tra Angelo Bonelli (AVS) e Maurizio Lupi (Noi moderati) conduce Sara Menafra
- 16:45 L’energia che cambia l’Italia – intervista di Franco Bechis ad Aurelio Regina, Presidente Fondimpresa e delegato Confindustria all’energia
- 17:30 Energia, sviluppo e territorio: con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, e Francesco Rocca, presidente Regione Lazio, conduce Sara Menafra
Foto di copertina: Dreamstime/Valcav Volrab