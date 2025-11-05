Green Deal, l’Italia si oppone al nuovo obiettivo Ue per il Clima 2040: negoziati sul clima sospesi nella notte

Spagna e Germania appoggiano la proposta della Commissione europea sul taglio delle emissioni. Il ministro Pichetto Fratin guida il fronte dei contrari. Possibile svolta nella mattinata di oggi

Non sono bastate quindici ore di trattative per raggiungere un accordo sul nuovo obiettivo climatico europeo per il 2040. Nella mattinata di martedì, i ventisette ministri dell’Ambiente Ue si sono riuniti nella capitale belga per discutere e approvare il nuovo target di riduzione delle emissioni. Mettere tutti d’accordo sembra una missione impossibile. E infatti le trattative si sono prolungate ben oltre il previsto, fino a quando la presidenza danese, intorno alle 2 di notte, ha sospeso i lavori e fissato la ripresa dei negoziati per la mattina di mercoledì.

Il target

Sulla carta, il target per il 2040 è solo un altro numero da aggiungere alla lunga lista di obiettivi climatici, ma quello su cui si discute da ieri a Bruxelles pesa come un macigno, perché definisce la posizione dell’Unione europea in vista della Cop30, che si aprirà la prossima settimana in Brasile, e dà un indizio definitivo sulla volontà o meno di tenere la barra dritta sulle politiche del Green Deal.

La proposta della Commissione e il compromesso dei governi Ue

Sul numero in sé, in realtà, non ci sono mai stati grossi dubbi: taglio del 90% delle emissioni di gas serra entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990. Ciò su cui i diversi leader europei si sono divisi, piuttosto, è il modo in cui arrivarci e quanta flessibilità concedere durante il percorso. Il compromesso su cui cercano un’intesa i ministri Ue dell’Ambiente rappresenta già una versione più annacquata rispetto alla proposta presentata lo scorso febbraio dalla Commissione europea. Il testo su cui si dibatte prevede infatti una clausola di revisione biennale, chiesta dai capi di Stato e di governo, e un «freno di emergenza» voluto dalla Francia, che consente di rivedere gli obiettivi in caso di crisi economica o energetica.

E proprio questi dettagli sono stati criticati da Wopke Hoekstra, commissario europeo al Clima, intervenuto al vertice di Bruxelles con i ministri dell’Ambiente: «Crediamo che menzionare esplicitamente una revisione dell’obiettivo 2040 all’interno della clausola di revisione invierebbe un segnale sbagliato, perché l’incertezza riguardo all’obiettivo e all’architettura sottostante potrebbe spingere gli investitori nella direzione sbagliata».

ANSA/Angelo Carconi | Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin

Il pomo della discordia: i crediti di carbonio

Alla base dei disaccordi di oggi al Consiglio Ue c’era soprattutto la questione relative ai crediti internazionali di carbonio. In sostanza, si tratta di “permessi” per emettere CO₂ nell’atmosfera e compensare quelle emissioni con progetti di riforestazione o tutela delle foreste, investimenti in energie rinnovabili nei Paesi in via di sviluppo o in tecnologie per la cattura della CO₂. Il principio di base è il seguente: se non posso ridurre tutte le mie emissioni in casa, posso compensarle investendo in riduzioni altrove. Ma questa soluzione non mette tutti d’accordo, anzi.

Alcuni Paesi più ambiziosi, come Germania e Spagna, temono che affidarsi troppo a questi strumenti rallenti la transizione reale dell’industria europea, mentre altri – come Italia, Francia e Polonia – li considerano una valvola di flessibilità necessaria, in particolare per i settori più difficili da decarbonizzare, come acciaio, cemento e trasporti pesanti. La proposta della Commissione Ue prevede che i certificati internazionali di carbonio possano contribuire fino a un massimo del 3% nel taglio delle emissioni previsto entro il 2040. Germania e Spagna sono d’accordo con quella percentuale e chiedono di attivare il meccanismo a partire dal 2036. Italia e Francia, invece, chiedono di alzarlo al 5% e farlo partire già dal 2031. Ancora più oltranzista la Polonia, che chiede di arrivare addirittura fino al 10%.

La minoranza di blocco a guida italiana

Perché il nuovo obiettivo climatico per il 2040 sia approvato, occorre la maggioranza qualificata, ma c’è un blocco di minoranza, composto da una decina di Paesi Ue, che tiene in stallo i negoziati. A guidare questo fronte, stando a quanto si apprende da fonti diplomatiche, sarebbe proprio il governo italiano — rappresentato dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin — che si è fatto portavoce dei malumori nei confronti del Green Deal. I dieci Paesi in questione hanno costituito di fatto una minoranza di blocco durante i negoziati, andati avanti per oltre 15 ore, che ha portato alla sospensione dei lavori del Consiglio e all’avvio di nuovi negoziati con la Commissione e la presidenza danese dell’Ue.

«Pur riconoscendo che sono stati compiuti passi in avanti significativi, dobbiamo constatare che, al momento, non siamo ancora arrivati al punto di equilibrio necessario. Con uno spirito fortemente costruttivo, siamo pronti a collaborare per individuare una soluzione condivisa», diceva ieri Pichetto Fratin intervenendo al Consiglio Ue. Per il governo italiano, è essenziale che «un obiettivo così ambizioso» sia accompagnato «da opportune condizioni abilitanti e flessibilità». Facendo eco al principio di neutralità tecnologica evocato dai leader Ue, Pichetto Fratin è anche tornato a chiedere di includere nel testo di compromesso «un riferimento ai biofuel sostenibili per il settore del trasporto su strada».

La possibile svolta in mattinata

La ripresa dei negoziati a Bruxelles è prevista intorno alle 9 di mercoledì. Ufficialmente, le trattative sono state sospese alle 2 di notte, ma in realtà il braccio di ferro non si è mai fermato. La Danimarca, che ha la presidenza di turno dell’Ue ha mantenuto i contatti con tutti i governi, in particolare quelli più scettici, nella speranza di trovare un’intesa. «Riteniamo che ci siano le basi per un accordo politico», affermano fonti della presidenza danese dell’Ue dopo un’intera notte di negoziati tecnici. Secondo le stesse fonti, tale accordo potrebbe «formalizzarsi» già nelle prime ore di questa mattina, quando i ministri dell’Ambiente dei 27 torneranno a riunirsi all’Europa Building di Bruxelles.

Tutto pronto per la Cop30 in Brasile

La speranza dei vertici Ue era che il Consiglio riuscisse a raggiungere un’intesa prima dell’inizio della Cop30, l’annuale conferenza annuale sui cambiamenti climatici organizzata dalle Nazioni Unite e che quest’anno si svolgerà a Belém, in Brasile. I lavori inizieranno il prossimo 10 novembre in un’atmosfera resa più cupa del solito a causa dell’influenza indiretta di Donald Trump, che ha sfilato di fatto gli Stati Uniti dalla lotta al riscaldamento globale, e più in generale dalla progressiva perdita di rilevanza dei temi ambientali e climatici nel dibattito pubblico occidentale.

