Trump riceve premio Fifa per pace da Infantino: Grande onore, ora il mondo è un posto più sicuro – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 05 dicembre 2025 Questo premio è uno dei più grandi onori della mia vita. Ringrazio la mia famiglie e Melania, che è qui con me al Kennedy Center. Il mondo è un posto più sicuro adesso. Gli Stati Uniti non erano in buona posizione, ora siamo il Paese più ambito al mondo e la situazione resterà questa. Infantino ha fatto un lavoro fantastico, ha stabilito nuovi record sulla vendita dei biglietti. I numeri sono oltre ogni aspettative. Credo che ci sarà un evento che il mondo non ha mai visto, non ho mai visto un entusiasmo del genere. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Messico e Canada per coordinarci, le relazioni con questi due Paesi sono molto buone", così Trump ricevendo il premio Fifa per la pace da Infantino. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev