Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpMondiali 2026Scuola
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump riceve premio Fifa per pace da Infantino: Grande onore, ora il mondo è un posto più sicuro – Il video

05 Dicembre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 05 dicembre 2025 Questo premio è uno dei più grandi onori della mia vita. Ringrazio la mia famiglie e Melania, che è qui con me al Kennedy Center. Il mondo è un posto più sicuro adesso. Gli Stati Uniti non erano in buona posizione, ora siamo il Paese più ambito al mondo e la situazione resterà questa. Infantino ha fatto un lavoro fantastico, ha stabilito nuovi record sulla vendita dei biglietti. I numeri sono oltre ogni aspettative. Credo che ci sarà un evento che il mondo non ha mai visto, non ho mai visto un entusiasmo del genere. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Messico e Canada per coordinarci, le relazioni con questi due Paesi sono molto buone", così Trump ricevendo il premio Fifa per la pace da Infantino. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il falso amore con Giorgia Meloni, la causa a Fabrizio Corona, il divorzio da FdI. Manlio Messina ora cambia vita e lancia Etna Sky, una low cost aerea tutta siciliana

2.

Anche Prodi scarica Francesca Albanese, il pressing per toglierle la cittadinanza di Bologna: «Perseverare è diabolico…»

3.

La «toga rossa» Silvia Albano ad Atreju: «Non mi aspettavo l’invito»

4.

Salvini fa i complimenti a Boschi per il suo tailleur verde (che ricorda il vessillo leghista). Il sorriso imbarazzato della deputata – Video

5.

Via libera unanime alla legge che riduce o azzera Imu e Tari per gli italiani all’estero. Ricciardi (Pd): «Un incentivo al recupero dei borghi» – Il video