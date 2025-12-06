Il selfie di Infantino, Trump e i Presidenti di Canada e Messico ai sorteggi dei Mondiali Fifa 2026 – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 06 dicembre 2025 Alla cerimonia dei sorteggi per i prossimi Mondiali Fifa che si svolgeranno negli Usa nell'estate del 2026 non è mancato un momento "selfie" con il Presidente della Fifa Giovanni Infantino e il PResidenti degli stat americani coinvolti nella kermesse calcistica, il Presidente Usa Donald Trump, il premier canadese Carney e la messicana Sheinbaum. MargoMartin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev