Il selfie di Infantino, Trump e i Presidenti di Canada e Messico ai sorteggi dei Mondiali Fifa 2026 – Il video

06 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 06 dicembre 2025 Alla cerimonia dei sorteggi per i prossimi Mondiali Fifa che si svolgeranno negli Usa nell'estate del 2026 non è mancato un momento "selfie" con il Presidente della Fifa Giovanni Infantino e il PResidenti degli stat americani coinvolti nella kermesse calcistica, il Presidente Usa Donald Trump, il premier canadese Carney e la messicana Sheinbaum. MargoMartin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

