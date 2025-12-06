Disabile cacciato dal ristorante di un hotel: i gestori condannati a un corso di bon ton

Tommaso Pimpinelli, 24enne con malattia di Norrie, escluso dalla sala di un albergo a Trento

Tommaso Pimpinelli, 24enne affetto dalla malattia di Norrie, era stato escluso dalla sala ristorante di un albergo. Ora i gestori dell’hotel a 4 stelle Colbricon — in provincia di Trento — sono stati condannati a seguire un corso sulle buone norme di accoglienza nei confronti delle persone con disabilità. La storia a Repubblica la racconta Cecilia Bonaccorsi, la madre di Tommaso: «Avevamo fatto causa chiedendo simbolicamente un euro e la pubblicazione della sentenza. Non ci interessava il denaro ma l’educazione, che si facesse un corso riabilitativo nei confronti di un simile comportamento».

L’hotel condannato per il disabile

Il tutto accade a marzo 2023. La famiglia era in vacanza a San Martino di Castrozza. Durante il pranzo era stato chiesto loro di spostarsi in una saletta separata dai vetri ambrati oscurati, lontana dagli altri clienti. «Sono in imbarazzo, ma alcune persone hanno detto di essere un po’ infastidite dalla presenza di suo figlio» aveva detto l’albergatrice Isabella Doff. Bonaccorsi ne aveva parlato su Facebook: «Sono Tommaso, ho ricevuto un atto pesante di discriminazione. Sono stato trattato come un cane non ammesso nella sala ristorante comune». Cecilia e il padre del giovane, Remo Pimpinelli, che avevano perfino mandato all’hotel una mail preventiva per avvertire della loro particolare situazione, avevano deciso di tornare a casa senza attendere la fine della settimana.

Vacanze rovinate

«Non è piacevole restare dove non si è graditi. Vacanze rovinate e tanto ma tanto amaro in bocca». A due anni di distanza l’accordo tra le parti e la sentenza più riparativa che punitiva. Con la decisione di proporre una formazione presso l’associazione HandiCrea sulla conoscenza dei vari tipi di disabilità, le possibili esigenze dei clienti e, soprattutto, il tipo di approccio da tenere in base alla situazione. «Purtroppo — ha aggiunto — in tutti questi mesi da parte loro non ho ricevuto nessuna chiamata e non credo tornerei in quell’hotel».