Nucleare, parla l’esperta Giovannini: «Utile per la transizione, necessario per la sicurezza. L’Europa è indietro di 10 anni» – Il video

Francesca Giovannini, direttrice del programma di ricerca sul nucleare dell'Università di Harvard, sarà tra i protagonisti de «La Scossa», il convegno sull'energia organizzato da Open in programma a Roma il 10 dicembre

Dopo anni di oblio, il nucleare è tornato al centro del dibattito politico e industriale. Complici i disordini geopolitici, il cambiamento climatico e le necessità energetiche legate allo sviluppo tecnologico, sempre più governi e istituzioni hanno ricominciato a investire su quella che per anni è stata considerata una fonte troppo costosa e rischiosa. Francesca Giovannini, direttrice esecutiva di Managing The Atom, il programma di ricerca sul nucleare dell’Università di Harvard, parlerà delle ragioni e dei rischi legati al ritorno dell’energia atomica durante La Scossa, il convegno organizzato da Open che si terrà domani mercoledì 10 dicembre all’Ara Pacis, a Roma.

Dalla transizione energetica alla sicurezza europea

«Il cambiamento climatico – racconta Giovannini in un’intervista a cura della vicedirettrice di Open Serena Danna – impone nuove scelte energetiche, e questo sta dando un consenso politico trasversale al nucleare». Nel 2022 l’Unione Europea ha introdotto il nucleare nella Tassonomia verde e la Banca Mondiale dopo 12 anni ha rimosso il divieto sui progetti nucleari. La sperimentazione sui reattori di nuova generazione insieme alla promessa di energia più pulita stanno creando un nuovo mercato per l’energia atomica che vede la presenza di nuovi attori e investitori: da Warren Buffett a Bill Gates.

Ma non è solo la transizione verde a rendere necessario l’utilizzo di energia alternativa ai combustibili fossili: «Dobbiamo vedere la politica energetica dell’Ue come una politica di sicurezza nazionale. Se dipendiamo dal gas russo, la nostra capacità di difenderci è limitata», spiega Giovannini che inquadra il ritorno al nucleare come un elemento chiave per la sicurezza e lo sviluppo industriale di un’Europa che è «10 anni indietro rispetto a Russia, Cina e Stati Uniti».

Il convegno a Roma

Giovannini sarà tra gli ospiti di La Scossa – Il mix di energie per mettere in sicurezza l’Italia e la sua bellezza, il covegno organizzato da Open che si terrà domani – mercoledì 10 dicembre – all’Ara Pacis, a Roma. L’evento, organizzato e curato interamente dalla redazione di Open, è finanziato da Next Genertation EU, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e da Unioncamere ed è realizzato con il sostegno di Edison e patrocinato dal comune di Roma.