Si mimetizza tra le statue giganti del presepe, ma il sindaco lo smaschera: «Quel pupo si muove». Arrestato latitante 39enne

Ha tentato di mimetizzarsi tra le statue a grandezza naturale del presepe allestito in piazza Santissimo Crocifisso a Galatone, nel Salento. Ma non è riuscito a restare immobile: un uomo di 39 anni, latitante da alcune settimane, è stato infatti notato dal sindaco del comune in provincia di Lecce, Flavio Filoni. Il 39enne, originario del Ghana, era ricercato dalla metà di novembre dalla procura di Bologna, dopo una condanna a 9 mesi e 15 giorni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

La segnalazione del sindaco della città salentina

Il primo cittadino, insospettito dai movimenti della figura nel presepe, ha cercato di convincere l’uomo a uscire dal suo nascondiglio, ma il fuggitivo, in evidente stato confusionale, ha reagito in modo agitato, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti di Galatone, insieme ai poliziotti del Commissariato di Nardò, lo hanno quindi arrestato e condotto nel carcere di Lecce.

Foto copertina: Frame Gazzetta del Mezzogiorno