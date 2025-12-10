Nobel, perché Maria Machado non parteciperà alla cerimonia di consegna del Premio: «In viaggio verso Oslo, racconterò cosa ho dovuto affrontare»

Il Nobel Institute ha comunicato che la leader dell’opposizione venezuelana, pur non potendo essere presente alla cerimonia, «sta bene» e dovrebbe arrivare a Oslo tra questa sera e domani mattina

La vincitrice del Premio Nobel per la Pace, Maria Corina Machado, non prenderà parte alla cerimonia ufficiale che si svolgerà oggi, mercoledì 10 dicembre, nel Municipio di Oslo. La notizia è stata confermata da Kristian Berg Harpviken, dell’Istituto Nobel norvegese, all’emittente pubblica Nrk. In una nota pubblicata sul proprio sito, l’Istituto Nobel ha però spiegato che, pur non potendo partecipare agli eventi della giornata, Machado «sta bene e sarà con noi a Oslo», definendo il suo viaggio come «un tragitto in una situazione di estremo pericolo». «Vi racconterò di persona, cosa abbiamo dovuto affrontare e quante persone hanno rischiato la vita per permettermi di arrivare a Oslo, e sono loro molto grata, e questo è un esempio di cosa significhi questo riconoscimento per il popolo venezuelano», ha detto la leader dell’opposizione venezuelana in un audio ricevuto e diffuso dal Nobel Institute. Al momento, tuttavia, non è chiaro quando Machado riuscirà a raggiungere la capitale norvegese: secondo il portavoce del Comitato per il Nobel, Erik Aasheim, l’arrivo è previsto tra questa sera e domani mattina.

Le parole di Machado

«Innanzitutto, a nome del popolo venezuelano, desidero ringraziare ancora una volta il comitato norvegese per il Nobel per questo immenso riconoscimento alla lotta del nostro popolo per la democrazia e la libertà. – dice Machado nell’audio – Siamo molto emozionati e onorati, ed è per questo che sono molto dispiaciuta di comunicarvi che non potrò arrivare in tempo per la cerimonia, ma sono in viaggio per Oslo proprio ora. So che centinaia di venezuelani provenienti da diverse parti del mondo sono riusciti a raggiungere la vostra città, e che ora si trovano a Oslo, così come la mia famiglia, il mio team e tantissimi colleghi, dato che questo è un premio per tutti i venezuelani. Non appena arriverò, potrò abbracciare tutta la mia famiglia e i miei figli che non vedo da tre anni, e tanti venezuelani, norvegesi, che conosco e che condividono la nostra lotta. Grazie mille e a presto».

Chi ritira il premio?

A ritirare il prestigioso riconoscimento potrebbe essere la figlia della vincitrice, Ana Corina Sosa, incaricata anche di leggere il discorso preparato da Machado. In mattinata, Harpviken aveva reso noto che la politica venezuelana risultava irreperibile e non sarebbe salita sul palco all’inizio della cerimonia, fissata per le ore 13. Maria Corina Machado, principale figura dell’opposizione al regime di Nicolás Maduro, vive da tempo in una località segreta a causa delle tensioni politiche sorte dopo le elezioni dell’anno scorso. Il suo percorso verso Oslo si svolge quindi in un contesto di grandi rischi e incertezze.

Foto copertina: ANSA/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT | Una foto della vincitrice del Premio Nobel per la Pace, Maria Corina Machado, esposta nel Municipio di Oslo prima della cerimonia di consegna del riconoscimento, Norvegia, il 10 dicembre 2025