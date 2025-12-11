La «persona dell’anno» scelta dal Time per il 2025 è l’intelligenza artificiale: «Nel bene e nel male sta influenzando le nostre vite»

Mentre la rivista statunitense dedica il suo tradizionale numero di fine anno all'AI, ChatGPT per la prima volta viene citata in causa per complicità in omicidio

La «persona dell’anno» scelta dal Time per il 2025 non è una persona, ma è l’intelligenza artificiale. La rivista statunitense, che ogni anno dedica una copertina all’individuo che più di ogni altro ha fatto parlare di sé nel corso dei mesi precedenti ha finito per scegliere l’IA. Una tecnologia che, spiega la redazione, «sta influenzando, nel bene e nel male, le nostre vite».

La doppia copertina del Time

Per la verità, sono due le copertine scelte dal Time. Nella prima, si vedono Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei e Fei-Fei Li appollaiati su una trave di acciaio. Un’immagine che richiama alla mente la celeberrima foto del 1932, intitolata Lunch atop a skyscraper, che raffigurava alcuni operai impegnati a costruire grattacieli. Nella seconda copertina, gli stessi Ceo delle principali società di intelligenza artificiale popolano una struttura a forma delle lettere A e I coperta da una scaffalatura.

Una tradizione che arriva da lontano

È dal 1927 che ogni dicembre la rivista Time nomina la Persona dell’Anno, una tradizione ripresa nel tempo anche da molte altre testate giornalistiche. Nel 2023, Taylor Swift fu la prima selezionata per il suo successo nelle arti. Resta deluso Donald Trump, che sperava di ottenere la sua terza copertina dopo i precedenti del 2016 e del 2024. La scelta, alla fine, è ricaduta sull’intelligenza artificiale: è la terza volta che la rivista sceglie un gruppo di individui. In altre tre occasioni, invece, il Time ha scelto un oggetto o un concetto per la copertina di fine anno: nel 1982 andò al personal computer, nel 1988 fu la volta della Terra in quanto pianeta in pericolo, nel 2006 la rivista puntò sulla rivoluzione degli utenti dei social con un «Tu» a caratteri cubitali sulla cover.

ChatGPT denunciato per complicità in omicidio

Nel giorno in cui la rivista Time ha scelto l’Intelligenza artificiale come Persona dell’anno per il 2025, il più celebre di tutti i chatbot finisce per la prima volta in tribunale per complicità in omicidio. ChatGPT è accusato infatti di aver contribuito a causare la morte di una donna uccisa dal figlio dopo che il bot aveva avallato i suoi deliri paranoici. I legali che hanno intentato la causa hanno parlato di uno scenario «più spaventoso di Terminator». Secondo quanto riporta il New York Post, lo stesso chatbot avrebbe ammesso una parte di responsabilità nel caso. L’azione legale, promossa dagli eredi di Suzanne Eberson Adams, questo il nome della vittima, accusa il fondatore di OpenAi, Sam Altman, di aver avuto un ruolo, sia pure indiretto, nell’omicidio-suicidio che il 3 agosto ha coinvolto la donna, 83 anni, e il figlio Stein-Erik Soelberg, di 56, entrambi trovati morti nella loro casa di Greenwich, in Connecticut.