Mara Venier ad Atreju: Orgogliosa di essere nazional-popolare – Il video

11 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 "Qualche anno fa, Pippo Baudo si offese moltissimo perché l'allora presidente Rai aveva classificato i suoi programmi come 'nazional-popolari'. La prese come un'offesa, ci fu una polemica che durò mesi. Ecco, io oggi, quando mi dicono che Mara Venier è 'nazionale popolare', sono orgogliosa di rappresentarlo". Lo ha detto Mara Venier ad Atreju al panel 'La televisione e la cultura nazional-popolare in Italia'. Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

