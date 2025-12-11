A Modena i senzatetto vanno a dormire nei loculi del cimitero

Nella zona monumentale c'è chi ha creato giacigli di fortuna. La città ha la più alta crescita dei canoni medi di affitto

Per ripararsi dal freddo delle notti modenesi hanno trovato riparo nei loculi vuoti del cimitero di San Cataldo. La storia la racconta e la documenta la Gazzetta di Modena. Nella zona monumentale del cimitero, infatti, ci sono alcuni loculi vuoti a livello terra. E qui alcune persone che non hanno una casa hanno allestito dei giacigli di fortuna con coperte, cuscini e addirittura materassi.

Un’inchiesta del Sunia e della Cgil ha rilevato come Modena sia la città con la più alta crescita dei canoni medi delle stanze in affitto in un anno. Sono passati in media da 385 a 506 euro, con un incremento del 31%. Sono stimabili in 4-5 mila le stanze in affitto, Il 67% dei canoni riferiti a stanze sono oltre i 400 euro. Tra questi il 40% oltre ai 500 euro, con punte di 900 euro per camere con bagno privato.

Foto da: La Gazzetta di Modena