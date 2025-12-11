A Modena i senzatetto vanno a dormire nei loculi del cimitero
Per ripararsi dal freddo delle notti modenesi hanno trovato riparo nei loculi vuoti del cimitero di San Cataldo. La storia la racconta e la documenta la Gazzetta di Modena. Nella zona monumentale del cimitero, infatti, ci sono alcuni loculi vuoti a livello terra. E qui alcune persone che non hanno una casa hanno allestito dei giacigli di fortuna con coperte, cuscini e addirittura materassi.
Un’inchiesta del Sunia e della Cgil ha rilevato come Modena sia la città con la più alta crescita dei canoni medi delle stanze in affitto in un anno. Sono passati in media da 385 a 506 euro, con un incremento del 31%. Sono stimabili in 4-5 mila le stanze in affitto, Il 67% dei canoni riferiti a stanze sono oltre i 400 euro. Tra questi il 40% oltre ai 500 euro, con punte di 900 euro per camere con bagno privato.
Foto da: La Gazzetta di Modena